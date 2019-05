L'America di Trump non è più l'economia più competitiva al mondo, sorpassata da Singapore

Gli Stati Uniti hanno perso il titolo di economia più competitiva al mondo. Per la prima volta dal 2010, Singapore ha sorpassato Usa e Hong Kong raggiungendo la vetta della classifica annuale stilata da IMD.

Stando alla "2019 World Competitiveness Rankings", lo stato-isola al largo della Malesia è salita di due posizioni mentre l'America di Donald Trump è passata in un anno dal primo al terzo posto; il posizionamento di Hong Kong è rimasto invariato. Secondo IMD, la spinta iniziale alla fiducia data dagli incentivi fiscali iniziali voluti dal presidente americano Donald Trump "ha perso slancio. Pur dettando il passo su scala mondiale con i suoi livelli di infrastrutture e di performance economica, la competitività della più grande economia al mondo è stata colpita da prezzi dei carburanti più alti, esportazioni di hi-tech più deboli e fluttuazioni del dollaro".

Arturo Bris, direttore del IMD World Competitiveness Center (il centro di ricerca che ha stilato la classifica), ha spiegato in una nota che "in un anno di molte incertezze nei mercati globali per via di cambiamenti rapidi nel panorama politico internazionale e nelle relazioni commerciali, la qualità delle istituzioni sembra essere l'elemento cruciale per aumentare la prosperità. Un framework istituzionale forte fornisce la stabilità del business a investire e innovare, garantendo una qualità della vita migliore per i cittadini".

Nella top 5 è rimasta la Svizzera, passata al quarto dal quinto gradino "grazie alla crescita economica, alla stabilità del franco svizzero e a infrastrutture di alta qualità". Gli Emirati Arabi Uniti, solo nel 2016 al quindicesimo posto, sono entrati per la prima volta nella top 5 (lo scorso anno era al settimo).

Il Canada è scivolato di tre posti al tredicesimo, la Cina ha perso un gradino scendendo al quattordicesimo, la Germania è passata al 17esimo dal 15esimo posto. Il Regno Unito alle prese con la Brexit è peggiorato di tre gradini arrivando al 23esimo, la Francia ha perso tre posizioni arrivando al 31esimo posto, la Spagna è rimasta al 36esimo posto mentre l'Italia è scivolata al 44esimo dal 42esimo gradino.



In Europa, la competitività ha faticato a prendere slancio. I Paesi nordici, generalmente i più forti nella competitività, hanno fallito nel fare progressi. L'Irlanda si è distinta migliorando il suo posizionamento di cinque posti arrivando al settimo. Il Portogallo ha subito il calo maggiore nella regione, scendendo di sei al 39esimo gradino.

Il Venezuela è rimasto sul fondo (63esimo posto), colpito da inflazione galoppante, scarso accesso al credito e economia debole.

Dei quattro criteri usati da IMD (performance economica, efficenza del governo, efficienza di business e infrastrutture), gli Usa brillano nel primo e nel quarto, Honk Kong nel secondo e gli Emirati Arabi Uniti nel terzo.