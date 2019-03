Apple punta sui servizi con video, notizie e carta di credito

Quasi tre mesi dopo avere annunciato un raro taglio delle stime sui ricavi, colpa della debolezza del suo iPhone, Apple punta sui servizi. Dal Steve Jobs Theatre a Cupertino, in California, il Ceo Tim Cook ha lanciato un nuovo servizio di notizie, un nuovo sistema di pagamento con carta di credito, un servizio di abbonamento per videogiochi, una app per l'Apple TV e TV+, il tanto atteso servizio di video in streaming su abbonamento. Con contenuti originali, il colosso tech sfida Netflix, Amazon ma anche Walt Disney.

Apple News+

Apple "ha sempre creato hardware e sofwtare di prima classe ma anche servizi. Di questo parliamo oggi", cos" Cook ha iniziato l'evento. "Nessuno meglio di Apple offre le tre cose insieme", ha aggiunto. Il successore di Steve Jobs è partito da Apple News, "la prima app di informazioni con 5 miliardi di articoli letti al mese", ha detto. "Adoro la sensazione di essere in un'edicola. Là guardiamo alle riviste e le vorremmo tutte ma magari ne compriamo solo due. Oggi le portiamo su un nuovo servizio chiamato Apple News+".

Apple News+ include 300 riviste con copertine "live" come quella del National Geographic, ma anche giornali come il Wall Street Journal e il Los Angeles Times. "Vi costerebbe oltre otto mila dollari all'anno, con noi pagate 9,99 dollari al mese", ha detto un manager del gruppo presentando il servizio, che è disponibile per essere condiviso gratuitamente dai membri di una famiglia, sui loro dispositivi e con i loro contenuti personalizzati. Il primo mese è gratuito. Apple ha lanciato Apple News+ da oggi in Usa e Canada, dove sarà disponibile sia in inglese sia in francese e dove altri 30 magazine locali in aggiunta al giornale The Star. Il servizio arriverà anche in Europa, a cominciare dal Regno Unito. Il gruppo ha voluto sottolineare che Apple scarica sui propri server le riviste, in modo tale da "non permettere agli inserzionisti di monitorarvi".

Apple Card con Goldman Sachs e MasterCard

Apple ha lanciato un nuovo servizio di pagamento, complementare con gli altri già esistenti come Apple Pay, chiamato "Apple Card", che si può usare in tutto il mondo grazie al circuito MasterCard su tutti i dispositivi Apple ed è priva di commissioni di alcun tipo. Promettendo di offrire i tassi di interesse più bassi quando si è in ritardo a pagare quanto speso, Apple ha sottolineato le caratteristiche fondate su sicurezza e privacy e semplicità d'uso. "Apple non sa cosa hai comprato, dove l'hai comprato e quanto hai speso", ha detto la responsabile del prodotto. "Goldman Sachs non venderà mai a terze parti i vosti dati per scopi commerciali", ha garantito. Per usare questo servizio basta registrarsi sul proprio iPhone e per ricevere assistenza o chiedere informazioni si può inviare sms. Per avere una "vita finanziaria migliore", Apple promette di semplificare l'elenco delle transazioni effettuate rendendo chiaro luogo e data di un acquisto. Ogni acquisto figura in una determinata categoria. Ogni volta che si spende con Apple Card, si riceve "Daily Cash". "Quando compri il caffè al mattino, e paghi con Apple Card, cash è aggiunto al tuo portafoglio. E' denaro contante, vero, che puoi usare per pagare o inviare ad amici", ha detto la manager. Apple Card offre ogni giorno in cash il 2% del valore degli acquisti effettuati; la percentuale sale al 3% se vengono fatti acquisti legati ad Apple. Una carta di credito fisica in titanio può ossere richiesta: "non ha numero, né codice di sicurezza, né scadenza e nessuna firma, che sono nella app wallet".

Apple Arcade

Apple ha lanciato un servizio di videogiochi su abbonamento e senza pubblicità chiamato Arcade. Contiene oltre 100 giochi, "che non troverete in nessun altro servizio", che non richiede pagamenti ulteriori e che non tengono traccia dei dati dell'utente senza il loro consenso. Apple Arcade sarà disponibile dal prossimo autunno in oltre 150 Paesi. Arcade può essere usato sui vari dispositivi Apple, anche in modalità offline, e può essere usato da tutti i membri di una famiglia senza costi aggiuntivi. Il prezzo del servizio non è stato comunicato.

Apple TV+

Apple scommette su contenuti video originali in un nuovo servizio su abbonamento per il quale hanno reclutato personalità famose come il regista Steven Spielberg e le attrici Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Queste ultime, insieme all'attore Steve Carell, saranno protagonisti del programma "The Morning Show".

Jason Momoa e Alfre Woodard, altri attori Usa, si sono presentati sul palco presentando senza trailer uno show di fantascienza.

Il comico Kumail Nanjiani, americano di origini pachistane, è stato a sua volta reclutato da Apple per un programma chiamato "Little America", che si concentra "sulle vere storie degli immigrati in Usa. Così facendo, smettiamo di verdeli come 'gli altri'. Alla fine abbiamo tutti bisogno delle stesse cose", ha detto l'attore. "La maggior parte dei registi e attori sono immigrati o figli di immigrati", ha aggiunto dicendo: "Non ci sono 'altri'. Ci siamo solo 'noi".