Bill Gross, l'ex re dei bond, mette fine alla sua carriera

Fare tornare Roma la Hollywood sul Tevere attraendo in Italia i produttori americani ma anche creando partnership ed esportando il cinema e l'audivisivo del nostro Paese. E' questo l'obiettivo che ha portato il Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac) e Ice Audiovisivo a mettere a punto un piano di investimenti per il 2019 che preve una serie di attività in Usa. Quel piano, volto appunto all’internazionalizzazione del settore audiovisivo Made in Italy, è stato presentato ieri dai vertici del settore italiano presso la sede a New York dell’Agenzia ICE di New York guidata da Maurizio Forte.