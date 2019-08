BlackRock diventerà socio di maggioranza nel proprietario di Sport Illustrated

Il più grane asset manager al mondo scommette sul private equity. BlackRock sta per prendere la quota di controllo di Authentic Brands, gruppo con sede a New York che ha le licenze di 50 marchi tra l'intrattenimento e il lifestyle che generano ogni anno 9,3 miliardi di dollari.

Secondo il Financial Times, BlackRock pagherà 870 milioni di dollari. Per il Wall Street Journal, la transazione valuterà Authentic Brands oltre 4 miliardi e BlackRock diventerà il più grande socio al posto di Leonard Green & Partners. Quest'ultimo e altri gruppi di private equity ridurranno la loro quota per fare spazio all'asset manager.

Per BlackRock, si tratta della prima operazione di buyout da quando quattro mesi fa ha lanciato il suo primo fondo di private equity chiamato Long Term Private Capital. Ad aprile aveva comunicato di avere raccolto 2,75 miliardi ma punta ad arrivare a 12 miliardi.

Authentic Brands fu fondato nel 2010 da Jamie Salter, il Ceo del gruppo che sembra continuerà a possedere una notevole quota. L'azienda è proprietaria del magazine Sport Illustrated e controlla i diritti legati a Marilyn Monroe e Muhammad Ali oltre alla maggioranza delle catene di negozi Nine West e Aeropostale. La società vanta alti margini di profitto e negli ultimi due anni a praticamente raddoppiato utili e ricavi.

André Bourbonnais, a capo di Long Term Private Capital, ha spiegato al Financial Times che "stiamo cercando di fare private equity in modo diverso per affrontare i problemi che gli investitori hanno avuto con il private equity in passato. Saremo l'unico fondo di private equity diretto dentro BlackRock".