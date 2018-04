I cinema di AMC arrivano in Arabia Saudita

AMC Entertainment sbarca in Arabia Saudita. La catena di cinema numero uno al mondo - controllata dalla cinese Dalian Wanda - è la prima ad avere ottenuto dalla nazione una licenza con cui potrà aprire 50-100 sale entro il 2030 in circa 25 città della nazione. Lo farà insieme a Development and Investment Entertainment Company, controllata del Public Investment Fund saudita.

Viene così meno la messa al bando dei cinema in vigore da 35 anni. Nei prossimi cinque anni è prevista l'apertura di 30-40 cinema in 15 città del regno. La prima apertura è attesa il 18 aprile nella capitale Riad.

Come si legge in un comunicato, il fondo saudita e l'azienda che attraverso la sussidiaria Odeon è attiva in 14 Paesi europei, Italia inclusa, puntano ad avere una quota di circa il 50% nel mercato cinematografico di Riad. Il ministro saudita della Cultura e dell'Informazione ha annunciato di avere concesso la prima licenza per la gestione di sale cinematografice alla Development and Investment Entertainment Company, che permette così ad AMC di gestire le sale stesse in Arabia Saudita.

L'ingresso di AMC in Arabia Saudita segue il tour negli Stati Uniti (e a Hollywood) dell'erede al trono saudita, il principe Mohammed Bin Salman.

La mossa si inserisce nel "Vision 2030", il piano con cui il regno punta tra le altre cose a fare crescere il settore dell'intrattenimento (entro il 2030 Riad conta di avere oltre 350 cinema sparsi sul suo territorio). Di conseguenza, le due parti stimano che l'industria cinematografica arrivi a valere un miliardo di dollari negli anni a venire. Anche Imax è interessato a entrare nel mercato saudita dove gestisce l'unico grande schermo presente in un museo di scienza.

Il titolo AMC sale al Nyse del 2,13% a 15,57 dollari. Da inizio anno è salito del 3% ma negli ultimi 12 mesi ha perso quasi il 61%.

L'edificio in cui aprirà la prima sala AMC a Riad Business Wire