Citigroup: le dipendenti donne guadagnano il 29% in meno degli uomini

Per il momento Donald Trump non intende testare i limiti della sua autorità presidenziale invocando una "emergenza nazionale" al confine tra Stati Uniti e Messico, cosa che gli consentirebbe di costruire un muro senza dovere ottenere dal Congresso i fondi necessari. Forse sa che non tutta l'America crede che là ci sia una crisi senza precedenti, come dice lui, con una "invasione" di migranti illegali. O, più probabilmente, si sta rendendo conto che una tale mossa finirebbe per essere sfidata sui banchi di tribunale; anche se lui è convinto di avere "al 100%" il potere di costruire il muro in quel modo, ha ammesso che "sarei denunciato...e probabilmente perderemmo". Non a caso l'opposizione democratica, che non vuole il muro, sta affilando le armi per lanciare una causa legale in cui Trump dichiarasse quella emergenza.