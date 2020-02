Coronavirus, Mnuchin: "L'impatto economico sarà chiaro in tre o quattro settimane"

L'impatto del coronavirus sull'economia sarà più chiaro "in tre o quattro settimane". A dirlo è il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, in un’intervista rilasciata alla Cnbc da Riad, dove si trova per partecipare al G20 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali.

"Credo serviranno altre tre o quattro settimane, almeno fino a quando avremo dati statistici buoni", ha dichiarato Mnuchin che ha poi aggiunto: "Sebbene il tasso di diffusione del virus sia piuttosto significativo, il tasso di mortalità è piuttosto piccolo. È qualcosa che dobbiamo monitorare attentamente, una delle discussioni che stiamo affrontando qui è che i paesi dovrebbero essere preparati, ma penso che siamo in un punto in cui è troppo presto sia per dire che la situazione è molto preoccupante sia per dire che non lo è affatto".

Nella sua intervista, Mnuchin ha poi dichiarato di non credere che il governo cinese fosse a conoscenza del pericolo del coronavirus quando la sua delegazione è andata alla Casa Bianca per la firma della "fase uno" dell'accordo commerciale lo scorso gennaio.

"Penso che il governo cinese abbia reagito molto più rapidamente di quanto non abbiano fatto in precedenti situazioni", ha affermato il segretario secondo cui "non c'è dubbio che il focus principale della Cina sia ora il controllo del virus e l'approccio della seconda fase (dell'accordo commerciale) rallenterà sicuramente un pò".

Tornando alle implicazioni economiche Mnuchin ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno già un piano d’emergenza in termini di risposta fiscale a una possibile epidemia. "In ogni caso è troppo presto per prevedere come il Covid-19 influenzerà l’economia globale".