Coronavirus, prima vittima negli Usa. Trump: "Niente panico"

Prima vittima negli Stati Uniti da coronavirus. Lo comunica il New York Times specificando che il decesso è avvenuto nell'area di Seattle, nella contea di King County. In aggiunta ci sono quattro nuovi casi, riscontrati nello stato di Washington, in Oregon e in California, di pazienti positivi al Covid-19 che non hanno viaggiato né avuto contatti con persone rientrate da zone contaminate.

La vittima era una donna di 50 anni "che aveva già condizioni di salute gravi", ha spiegato il presidente Donald Trump in una conferenza stampa convocata per fare il punto della situaizone. "Il nostro Paese è preparato a combattere il coronavirus, siamo pronti ad ogni scenario", ha dichiarato il tycoon specificando che "non serve il panico". Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto che lunedì "incontrerà le più grandi case farmaceutiche del mondo" per parlare di vaccini. "Hanno già iniziato a lavorarci, abbiamo un buon feedback al riguardo", ha aggiunto Trump.

A fianco al presidente ha parlato anche Mike Pence, nominato a capo di una tsk force anti coronavirus. Il vicepresidente ha dichiarato che la Casa Bianca ha deciso di innalzare l'allerta per i viaggi legati al coronavirus a livello 4 (cioé "Do not travel", non viaggiare ndr) per "alcuni siti specifici colpiti dall'epidemia come "l'Italia e la Corea del Sud". Pence ha poi aggiunto che l'amministrazione americana lavorerà con i due paesi per coordinare lo screening dei loro viaggiatori diretti negli Stati Uniti.

Poco prima che venisse data la notizia del primo morto su suolo americano, la Food and Drug Administration (Fda, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici ndr) ha invece annunciato di aver autorizzato alcuni laboratori ad usare immediatamente i test che hanno sviluppato e validato per ottenere una più "una rapida espansione delle capacità di testing da parte degli Stati Uniti".

Tornando ai quattro casi per i quali non si riesce a risalire all'origine del contagio, si tratta, come sottolinea il Washington Post, di un nuovo preoccupante sviluppo. Sono infatti persone che non hanno viaggiato nei Paesi colpiti né sono entrati in contatto con pazienti infetti o potenzialmente infetti. Uno scenario che preoccupa i medici americani e che desta il sospetto di un ceppo autoctono.

Entrando nel dettaglio, i casi in questione riguardano una donna in Oregon e uno studente delle superiori nello stato di Washington potenzialmente positivi: questo perché i loro test sono stati condotti nei laboratori locali ma i risultati non sono ancora stati confermati da uno dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc, i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie ndr).

Altri due casi misteriosi sono stati registrati invece in California. Una donna anziana della contea di Santa Clara, ricoverata in ospedale per una malattia respiratoria, è infatti risultata positiva per il virus ma secondo quanto ricostruito dai funzionari sanitari non ha viaggiato di recente né avuto alcun tipo di contatto con pazienti infetti. "Questo caso indica che ci sono prove della trasmissione del virus all’interno della comunità, ma l'estensione non è ancora chiara", ha dichiarato alla Cnn la dott.ssa Sara Cody, direttrice del dipartimento di sanità pubblica della contea.

Il secondo caso del Golden State riguarda una donna della contea di Solano ricoverata presso l'UC Davis Medical Center in gravi condizioni. Tra la contea di Solano e quella di Santa Clara ci sono circa 90 miglia (poco meno di 150 chilometri), ma nessuna delle due pazienti ha visitato l’altra contea.

I quattro nuovi contagi portano a 19 il numero totale di casi Covid-19 rilevati attraverso il sistema sanitario pubblico degli Stati Uniti, secondo i dati forniti dai Cdc. Sono invece 67 in totale i cittadini americani risultati positivi al virus, considerando quelli rimpatriati dalla Diamond Princess, quelli che avevano contratto l'infezione viaggiando in Cina o da uno stretto contatto con un componente della famiglia.