Coronavirus, salgono i contagi negli Stati Uniti. La Grand Princess nel porto di Oakland

Gli Stati Uniti, come molti Paesi in tutto il mondo, stanno facendo i conti con l’emergenza Coronavirus e con la sua espansione sul territorio nazionale dove sale di ora in ora il numero di contagiati. La nave da crociera Grand Princess, bloccata al largo delle coste della California, attraccherà nel porto di Oakland. È la stessa compagnia a darne notizia via Twitter specificando che le operazioni di sbarco avverranno lunedì e non domenica come inizialmente comunicato.

#GrandPrincess Update: The logistics plan went into further review by the state and federal authorities and the ship will not berth in Oakland on Sunday. It will now be Monday – time to be determined. — Princess Cruises (@PrincessCruises) March 8, 2020

"Il piano logistico è stato rivisto ulteriormente dalle autorità statali e federali e la nave non attraccherà a Oakland domenica ma lunedì", spiega Princess Cruise. Sono 3.500 le persone a bordo del transatlantico di cui oltre 20 positivi al Covid-19. Prima di scendere dalla nave, a tutti i passeggeri verrà fatto il test per il coronavirus e ogni persona che mostrerà sintomi verrà portata in ospedale. Altri ospiti a bordo, che sono residenti in California, saranno invece messi in quarantena in una struttura federale all'interno dello stato che la compagnia non ha identificato, si legge sempre nella nota.

Tra i contagiati delle ultime ore, come riporta il New York Times, c’è uno dei partecipanti alla Conservative Political Action Conference. Si tratta di un evento che si è svolto alla fine di febbraio in Maryland e a cui hanno partecipato anche il presidente Donald Trump e il suo vice Mike Pence. Pronta la reazione della Casa bianca che ha immediatamente dichiarato che non ci sono prove del possibile contatto tra il tycoon e il suo vice con il partecipante alla convention.

"L'amministrazione Trump è consapevole della situazione e continueremo a comunicare regolarmente con tutti i funzionari governativi appropriati", spiega la nota della Casa Bianca. Lo stesso Trump, dalla sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida, ha detto di non essere preoccupato della possibile vicinanza del virus alla sua amministrazione. "No, non mi preoccupo affatto", ha dichiarato il presidente americano.

Lo stesso quotidiano di New York, in un lungo articolo pubblicato nelle ultime ore, ha poi parlato della paura e dei dubbi all’interno dell’amministrazione di parlare pubblicamente del coronavirus e di come farlo. Il timore principale è quello di un crollo dei mercati azionari e il panico fra la popolazione. Secondo le fonti citate dal quotidiano newyorchese, gli epidemiologi e i virologi hanno fatto pressing sull’amministrazione affinché prendesse misure più rigide e informasse la popolazione in maniera onesta e chiara pur cercando di evitare il panico. Eppure una risposta di Trump e dei suoi a tale invito è stata tutt’altro che chiara e trasparente. "Andrà tutto bene. Tutti devono stare calmi", si è limitato a rispondere il tycoon negli ultimi giorni.

Secondo i medici interpellati dal giornale diretto da Dean Baquet i segnali confusi dell'amministrazione Trump "stanno lasciando gli americani impreparati di fronte ad una crisi sanitaria di dimensioni globali", ritardando la comprensione di un virus che ha già raggiunto almeno 28 stati, infettato più di 400 persone uccidendone almeno 17.

Sabato pomeriggio il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha invece dichiarato lo stato d’emergenza dopo l’aumento dei contagi che nelle ultime ore hanno colpito il suo stato: altri 13 che portano il totale a 89. Cuomo ha duramente criticato il Centers for Disease Control and Prevention per la lentezza nei test. "Non sto sollecitando la calma", ha detto Cuomo, rispondendo anche a Trump e a coloro che hanno ripetutamente chiesto la calma di fronte alle recenti oscillazioni del mercato azionario di COVID-19. "Sto sollecitando la realtà", ha detto il governatore nella conferenza stampa ad Albany aggiungendo poi: "Sto sollecitando una risposta fattuale anziché una risposta emotiva".