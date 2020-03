Coronavirus, Trump: "Abbiamo un piano perfettamente coordinato per affrontare l’epidemia"

Donald Trump ha ribadito che la sua amministrazione ha un piano "perfettamente coordinato" per combattere il coronavirus e ha colto l’occasione per elogiare il vicepresidente Mike Pence per come sta gestendo la crisi sanitaria legata al Covid-19.

We have a perfectly coordinated and fine tuned plan at the White House for our attack on CoronaVirus. We moved VERY early to close borders to certain areas, which was a Godsend. V.P. is doing a great job. The Fake News Media is doing everything possible to make us look bad. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020

"Abbiamo un piano perfettamente coordinato e affinato alla Casa Bianca sul coronavirus. Ci siamo mossi molto presto chiudendo le frontiere e certe aree che e' stato una manna del cielo. Il vice presidente sta facendo un grande lavoro", ha scritto su Twitter il tycoon dalla Florida dove sta trascorrendo il fine settimana nel suo resort di Mar-a-lago.

Il presidente statunitense ha poi colto l’occasione per attaccare i "fake media" sottolineando che "stanno facendo tutto il possibile per dare un'immagine negativa" della sua amministrazione. Tutto ciò secondo il capo della Casa Bianca è "molto triste".

Soprattutto nelle ultime ore l’amministrazione americana è stata fortemente criticata per la carenza di informazioni e per non aver parlato in modo chiaro ai cittadini per evitare il panico e un crollo dei mercati azionari. Tra i media più critici c’è il New York Times che ha pubblicato un lungo articolo in cui ha evidenziato la paura e i dubbi emersi all’interno dell’amministrazione nel parlare pubblicamente del coronavirus. Secondo gli esperti interpellati dal giornale di New York il pubblico americano non è stato adeguatamente preparato ad affrontare l’epidemia

Trump ha risposto sempre via Twitter a queste accuse: "Il New York Times è un imbarazzo per il giornalismo. Erano un giornale morto prima che io entrassi in politica, e saranno un giornale morto dopo che me ne andrò, cosa che accadrà tra 5 anni. Le fake news sono il nemico del popolo!", ha dichiarato Trump.