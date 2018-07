Cosa succede negli Stati Uniti questa settimana

Sarà una settimana breve quella dei mercati americani, visto che Wall Street chiuderà martedì pomeriggio e riaprirà giovedì per festeggiare il giorno dell'indipendenza, il 4 luglio. Nonostante la vacanza ci sono diversi temi economici e politici importanti nei prossimi giorni.



Intanto c'è la politica. Donald Trump deve scegliere un nuovo giudice per la Corte Suprema dopo l'addio di Anthony Kennedy e deve farlo in fretta (qui abbiamo spiegato perché). Secondo il Wall Street Journal la nomina potrebbe arrivare già l'11 luglio, prima della sua partenza per il tour europeo, dove parteciperà a un vertice Nato e il 16 luglio incontrerà a Helsinki, in Finlandia, il presidente russo, Vladimir Putin.

Corea del Nord. Ma prima di tutto questo c'è la Corea del Nord. Dopo l'incontro storico di Singapore tra Trump e il leader nordcoreano, Kim Jong Un, il presidente americano manda avanti il suo segretario di Stato, Mike Pompeo, che è poi stato il primo ad aprire alle trattative. Pompeo andrà in Corea del Nord, sostiene il Financial Times, ricordando che ha cancellato un incontro con il ministro degli Esteri indiano a Washington previsto per il 6 luglio proprio per andare a Pyongyang.

Parlando al Congresso mercoledì scorso, Pompeo ha detto che Pyongyang ha capito l'obiettivo degli Stati Uniti e non ha nulla in contrario alla completa denuclearizzazione della penisola coreana. ma in realtà sembra che Kim stia continuando ad arricchire l'uranio, almeno secondo l'intelligence americana.

Auto, Tesla e unicorni. Ma come dicevamo la settimana è molto densa soprattutto negli ultimi due giorni. Giovedì saranno pubblicati i dati mensili sulle vendite di automobili a giugno. C'è molta attenzione per Tesla e per i numeri che saranno diffusi. In particolare si attendono dettagli sulla produzione di Model 3, la berlina low cost che continua ad avere rallentamenti nella produzione. L'amministratore delegato, Elon Musk ha più volte detto che entro giugno avrebbe raggiunto l'obiettivo di 5.000 auto a settimana.

Oltre al fatto che alcuni clienti si sono stufati e stanno rinunciando alla loro prenotazione di Model 3, Tesla ha 450.000 preordini in tutto il mondo: questo significa che ci vorrebbero 2 anni e mezzo per smaltirli se iniziasse a produrre 5.000 auto al mese. Intanto sembra che Elon Musk sia più interessato a una polemica surreale su un'illustrazione di un unicorno che fa flatulenze.

Venerdì non è venerdì. La settimana in arrivo si chiude con due eventi molto importanti (oltre al possibile meeting tra Kim e Pompeo), altro che rilassarsi. Il dipartimento del Lavoro pubblica i dati sulla disoccupazione a giugno, che potrebbero toccare un minimo storico, come era già successo a maggio quando si era scesa al 3,8%. Tra il 1948 e il 2018 la media della disoccupazione negli Stati Uniti è stata del 5,78%. Ha raggiunto il massimo nel 1982, 10,80% e il minimo nel 1953, 2,50%.

Ma venerdì è anche il giorno in cui entreranno in vigore i dazi sulla Cina voluti da Trump, tanto per complicare ancora di più le cose con la seconda economia del mondo. Bene, le tariffe avranno un valore di 34 miliardi di dollari. La Cina ha già detto che risponderà (lo stesso giorno) con altrettanta veemenza. Sarà colpito soprattutto il settore agricolo americano e in particolare la soia e la carne di maiale.