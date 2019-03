Di Maio prova a convincere gli investitori: l'Italia "va all'attacco"

Luigi Di Maio non si sbilancia. Ma tenta di rassicurare. Da New York, prima tappa del suo debutto istituzionale negli Stati Uniti, il vice premier non dice se le previsioni di crescita del 2019 contenute nella legge di bilancio dovranno essere tagliate. Escludendo una manovra correttiva, lui promette di "individuare misure che consentano una crescita all'altezza delle aspettative". Quel +1% messo nero su bianco nella manovra, tuttavia, contrasta con la realtà. Non solo perché gli ultimi due trimestri del 2018 hanno già visto un Pil negativo (rispettivamente dello 0,1% e dello 0,2%). E non solo perché la locomotiva d'Europa, la Germania, sta frenando. Ma anche perché Confindustria ha gelato il governo giallo-verde nelle stesse ore in cui il leader del Movimento 5 Stelle prometteva crescita e garantiva di avere incassato dagli investitori americani "un giudizio di fiducia". Confindustria si aspetta una crescita pari a zero quest'anno, cosa che potrebbe essere riflessa anche nelle nuove stime che a metà aprile circa verranno diffuse dal Fondo monetario internazionale, che solo a gennaio aveva citato l'Italia tra le fonti di rischio per l'economia mondiale.

"Non giochiamo in difesa, ma andiamo in attacco", dice Di Maio descrivendo i benefici del decreto legge crescita e del decreto sblocca cantieri. E con una metafora, Di Maio parla di un'Italia che "mette la freccia e procede al sorpasso". Oltre alle parole, serviranno i fatti. Quelli che gli investitori chiedono per potere fare investimenti di lungo termine. E' lo stesso Di Maio a spiegare che gli investitori che ha incontrato vogliono sapere due cose: quanto durerà il governo e come la crescita si riprenderà. Sul primo punto, Di Maio ha detto che le due forze al governo, sebbene abbiano vedute diverse, "andranno fino in fondo alla legislatura". Per quanto riguarda la crescita, Di Maio punta suelle esportazioni, grazie anche alla Belt and Road Initiative appena siglata con la Cina, e a ridurre i tempi della giustizia civile.

Come aveva fatto tra fine gennaio e inizio febbraio il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, anche Di Maio si è presentato nell'America di Donald Trump per convincere gli investitori a puntare sull'Italia. E intanto a Confindustria manda a dire che le sue preoccupazioni sono anche quelle del governo. E che "non c'è bisogno di nessuno scontro o di apostrofare la Confindustria come gufi. L'epoca dei gufi è quella di Renzi". Peccato che solo ore prima l'altro vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, aveva proprio definito il Centro studi di Confindustria come "pieno di gufi" le cui stime verranno "clamorosamente smentite dai fatti. Hanno sempre cannato in passato".

Mentre lascia al premier Giuseppe Conte il compito di vedersela con il presidente francese Emmanuel Macron per risolvere il caso Tav e lascia a Conte l'onere di discutere con Trump degli ordini futuri di F35, Di Maio promette la riduzione delle tasse: "E' un obiettivo di questo governo" e l'iter per ridurle "deve essere prioritario". Sono quelle alle imprese che lui ha in mente. "Nella legge di bilancio era stata inserita la mini Ires che non sta funzionando come si prevedeva". In questo contesto, Di Maio ha detto che c'è un "tesoretto da 2 miliardi per fare due cose. Portare al 100% la detrazione Imu per beni strumentali per imprese (capannoni, edifici, beni strumentali) subito. E reintrodurre il super ammortamento". La riduzione delle tasse, ha aggiunto Di Maio, va fatta "con sano realismo, guardando ai fondamentali economici". Quelli che sono tutt'altro che solidi.