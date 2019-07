L'economia americana rallenta: nel secondo trimestre Pil +2,1%

Nel secondo trimestre del 2019, la crescita economica statunitense è cresciuta leggermente più del previsto ma ha notevolmente rallentato il passo rispetto a gennaio-marzo. Inoltre, il Pil del 2018 è stato rivisto al ribasso a causa di un rallentamento maggiore del previsto del quarto trimestre, e ciò ha impedito al presidente Donald Trump di vantarsi di avere raggiunto il target psicologico di espansione del 3%. Tuttavia, quella dello scorso anno è stata comunque la performance migliore dal 2015.

La lettura preliminare del dato diffuso dal dipartimento al Commercio relativa al periodo aprile-giugno del 2019 è stata pari a un tasso di crescita annualizzato del 2,1% dopo il +3,1% del primo trimestre. Le stime erano per un'espansione dell'economia statunitense del 2%.

Sebbene abbia battuto le stime, il dato mostra segnali misti. Le spese ai consumi - da cui dipendono due terzi del Pil Usa - sono balzate al tasso annualizzato del 4,3% dopo il +1,1% registrato tra gennaio e marzo, mettendo a segno la performance migliore dalla fine del 2017. Gli americani hanno speso di più per comprare auto, abbigliamento e generi alimentari. Anche le spese del governo hanno sostenuto la crescita con un +5%.

Una misura degli investimenti aziendali, quelli fissi non residenziali, è tuttavia scesa per la prima volta dal 2016, dello 0,6% dopo l'incremento del 4,4% dei tre mesi precedenti (che era stato comunque inferiore al +5,4% messo a segno tra ottobre e dicembre del 2018). L'impressione è che negli ultimi mesi il rallentamento della crescita mondiale e le tensioni commerciali abbiano tenuto a freno i piani di spesa aziendali, specialmente negli immobili e nelle fabbriche (-10,6%). Le spese riguardanti la proprietà intellettuale restano forti e quelle in attrezzature sono cresciute al tasso dello 0,7%.

Il passo delle esportazioni si è fatto sentire, essendo scese a un tasso annualizzato del 5,2% mentre le importazioni, un freno alla crescita, sono leggermente cresciute.

Le scorte aziendali hanno pesato sul Pil, avendo tolto 0,85 punti percentuali, cambiando rotta rispetto al primo trimestre (quando probabilmente le aziende avevano aumentato le scorte temendo nuovi dazi Usa contro la Cina).

Le spese degli americani per costruire o migliorare le loro case sono scese per il sesto trimestre di fila, al tasso dell'1,5%. E' il segno di come gli alti prezzi delle case e la scarsità di quelle sul mercato stiano condizionando il comparto immobiliare.