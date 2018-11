Elezioni di metà mandato: tre scenari per gli investitori

Un verdetto su Donald Trump e la prima metà del suo mandato. Si inquadrano così, politicamente, le elezioni di metà mandato previste il 6 novembre negli Stati Uniti. Dal punto di vista dell'azionario, questa tornata elettorale è storicamente stata favorevole. E' vero che l'S&P 500 ha vissuto il suo peggiore ottobre in anno di elezioni "midterm" dagli anni '70, ma dagli anni '50 l'indice benchmark ha guadagnato terreno nell'anno successivo a questo tipo di chiamata alle urne, a prescindere dal loro esito. Quello che preoccupa di più gli investitori sono semmai le tensioni commerciali tra Usa e Cina.

Per gli investitori, sostiene Morgan Stanley, le elezioni di metà mandato non dovrebbero cambiare le politiche che potrebbero diventare un ostacolo alla corsa dell'azionario ossia un aumento del protezionismo e il venire meno degli stimoli fiscali.

"Persino una vittoria a sorpresa dei democratici sia alla Camera sia al Senato non cambierà nell'immediato l'outlook per gli investimenti", ha detto Michael Zezas, strategist di Morgan Stanley. L'idea è che il corso degli stimoli fiscali resterà invariato così come le dinamiche commerciali, a meno che le cose non peggiorino vistosamente.

"Il Congresso potrebbe agire e cambiare la strategia del presidente sul commercio ma solo se le reazioni dei mercati e dell'economia saranno così diffuse da spingerli a farlo, a prescindere da chi lo controlla", ha aggiunto Zezas.

Lo pensa anhe Ubs, secondo cui una totale vittoria dei dem "difficilmente ribalterà le legislazioni importanti per i mercati già passate da Trump" come la riforma fiscale.

Per chi investe, le elezioni si traducono nelle conseguenze per l'agenda politica in atto: continuerà, si bloccherà o verrà ribaltata?

Morgan Stanley ha descritto tre esiti, in ordine di probabilità, e le loro conseguenze per gli investitori

Una Camera blu (democratica)

Come in ogni elezione di metà mandato, tutti i 432 seggi della Camera sono in gioco. Il partito democratico ha bisogno di 23 seggi per aggiudicarsi la Camera mentre al Senato deve difenderne 26 contro i 9 repubblicani. Lo scenario più probabile è che il partito blu, quello dem, strappi la Camera ai repubblicani, che invece manterranno il controllo del Senato.

Secondo Morgant Stanley, con un simile scenario l'azionario non subirebbe un impatto particolare, le tensioni commerciali continuerebbero e la spesa pubblica resterebbe costante. " Per Zezas, "questo è buono per i tassi dei Treasury, che già hanno tenuto conto della rotta del deficit. Il dollaro potrebbe invece indebolirsi con i deficit che crescono".

Il rosso prevale

In questo caso il GOP manterrebbe il controllo sia di Camera sia di Senato. Se coì fosse, il partito potrebbe cercare di estendere i tagli alle aliquote per le persone fisiche e perseguire altri cambiamenti fiscali. In generale, un tale scenario sarebbe neutrale per l'azionario e leggermente bullish per i titoli farmaceutici, della sanità, tlc e REIT. Sarebbe invece negativo per i tassi dei Treasury e i mercati emergenti.

"Una vittoria repubblicana favorisce la deregulation limitando il rischio di interferenza congressuale nella sua conferma", ha aggiunto Mike Wilson, strategist per l'azionario in Morgan Stanley. La vittora "limita anche i rischi di legislazioni volte a limitare i prezzi dei farmaci e apre la porta a ulteriori tagli alle tasse e all'abrograzione dell'Affordable Care Act", la riforma sanitaria voluta da Barack Obama.

Ondata blu

E' molto improbabile che i democratici prendano il controllo del Congresso intero. Se ci riuscissero, non avrebbero i numeri sufficienti per avere la meglio su veti presidenziali o per mettere fine al cosiddetto "filibuster", ostruzionismo.

Un tale scenario allenterebbe il protezionismo voluto da Trump e ostacolerebbe ulteriori misure di deregulation e stimoli fiscali. Con un dominio dem, aumenterebbero le attese per un'agenda più progressista in futuro. Ciò darebbe sostegno ai Treasury ma peserebbe su pharma, tlc e REIT.

AP

AP