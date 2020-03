Fed, Powell: "Il taglio dei tassi aiuterà gli Usa a restare forti"

Il taglio dei tassi d'interesse di mezzo punto percentuale "aiuterà l'economia statunitense a restare forte". Lo ha detto il governatore della Fed, Jerome Powell, nella conferenza stampa programmata per spiegare i motivi della mossa a sorpresa. Il coronavirus "ha portato nuove minacce e rischi" e "avrà un peso sulle attività economiche negli Stati Uniti e all'estero". Gli effetti sull'economia mondiale, però, "restano fortemente incerti". "La Fed continuerà a monitorare la situazione da vicino e a usare gli strumenti appropriati" ha aggiunto.

Parlando della situazione internazionale, Powell ha detto che "spetta ai singoli Paesi agire", anche se "è possibile che ci sarà un coordinamento più formale tra i Paesi del G7". La Fed, comunque, "non vede finora molti disagi per l'economia" e "i mercati finanziari stanno funzionando in modo ordinato".

"La Fed non esiterà a cambiare la politica monetaria, se necessario" ha poi aggiunto. La Fed, ha concluso, "non sta considerando l'uso di altri strumenti diversi dal taglio dei tassi". L'economia statunitense, aveva detto all'inizio della conferenza, resta forte.

"Gli effetti del coronavirus sono nelle fasi iniziali e ancora non si vedono nei dati" ha detto Powell, parlando durante la conferenza stampa organizzata per spiegare i motivi del taglio dei tassi d'interesse di mezzo punto. La Federal Reserve ha annunciato un taglio dei tassi d'interesse di mezzo punto, all'1-1,25%, per cercare di sostenere l'economia, in un momento in cui ci sono timori globali per la diffusione del coronavirus. Si tratta del primo taglio deciso al di fuori delle riunioni programmate dalla Fed dalla crisi finanziaria del 2008. La decisione è stata presa all'unanimità.

"La Federal Reserve sta tagliando [i tassi d'interesse] ma dovrebbe allentare di più e soprattutto allinearsi agli altri Paesi/competitori. Non stiamo giocando ad armi pari. Non è giusto per gli Stati Uniti. È arrivato il momento per la Fed di condurre. Più allentamento e tagli!". Questo il commento del presidente statunitense, Donald Trump, al taglio di mezzo punto annunciato dalla Fed.

Il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, ha detto di sostenere la decisione della Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse di mezzo punto per far fronte al probabile impatto del coronavirus sull’economia. Mnuchin, parlando davanti alla commissione della Camera dei Rappresentanti che si occupa di fisco, ha dichiarato che la crisi legata al coronavirus sarà diversa da quella finanziaria del 2008, perché ha un "arco temporale".