Fmi chiede a Italia "consolidamento fiscale credibile", tassazione si concentri su patrimoni, immobili e consumi

"Iniziare un consolidamento fiscale credibile e ambizioso per mettere il debito su una rotta decisa al ribasso". E' questa quella che secondo il Fondo monetario internazionale deve essere "la priorità" per l'Italia, dove la politica fiscale è vista rimanere sostanzialmente "neutrale" nel 2018. Il Fondo ha migliorato le stime sul debito ( che tra le economie avanzate resta il terzo peggiore dopo quello di Giappone e Grecia) ma non quelle sul deficit.

Nel Fiscal Monitor, il rapporto pubblicato oggi dal Fondo nell'ambito degli Spring Meetings in corso a Washington, viene fornita la ricetta che il prossimo governo italiano dovrà adottare. Gli ingredienti sono un "taglio della spesa pubblica primaria mentre si dà sostegno ai vulnerabili, un aumento delle spese per capitale, un taglio delle aliquote su fattori produttivi, una tassazione più concentrata su patrimoni, proprietà immobiliari e consumi e un ampliamento della base imponibile".

Ricordando che i piani per aumentare l'Iva nel 2018 sono stati cancellati, il Fondo dice che nel nostro Paese (come in Spagna e nel Regno Unito) "una riduzione delle differenze sull'imposta sul valore aggiunto eliminerebbe le distorsioni economiche e creerebbe spazio per una spesa a sostegno della crescita". L'istituto di Washington sostiene che "in Italia, gli sforzi per ridurre la spesa attuale (inclusa quella pensionistica alta) e per migliorare reti di sicurezza sociale targettizzate dovrebbero a loro volta creare spazio per misure inclusive e pro-crescita".

L'Italia viene citata, insieme a Germania e Giappone, laddove si dice che "nelle economie avanzate dove la popolazione sta invecchiando, la spesa pubblica dovrebbe puntare ad ampliare la forza lavoro aumentando l'accesso al training professionale e la partecipazione femminile alla forza lavoro". Come? Fornendo per esempio una maggiore assistenza all'infanzia e agli anziani.

Migliora stime debito/Pil Italia, peggio solo Giappone e Grecia

Il Fondo ha migliorato le sue stime sul rapporto tra il debito e il Pil in Italia tra il 2018 e il 2022. E' quanto emerge da un confronto delle tabelle del Fiscal Monitor appena diffuso e quelle dell'edizione dell'ottobre scorso. Come già anticipato nel World Economic Outlook pubblicato ieri, dopo avere chiuso il 2017 al al 131,5%, il ratio visto scendere al 129,7% nel 2018 per poi portarsi al 127,5% nel 2019 e al 116,6% nel 2023 (l'anno a cui si fermano i calcoli del Fondo). A ottobre (quando le previsioni arrivavano al 2022), l'Fmi aveva previsto un debito/Pil al 131,4% nel 2018 dopo il 133% del 2017 e al 128,8% nel 2019. Diversamende dal Weo, il Fiscal Monitor fornisce anche le previsioni per gli anni dal 2020 al 2022. L'istituto guidato da Christine Lagarde stima per il 2020 un dato al 124,9% (più basso rispetto al 125,8% previsto lo scorso autunno); per il 2021 al 122,1% (la stima era al 122,8%), per il 2022 al 119,3% del Pil (dal 120,1%). Nel 2017, tra le economie avanzate ad avere fatto peggio dell'Italia secondo il Fondo è stato ancora una volta il Giappone con un debito/Pil al 236,4% seguito di nuovo dalla Grecia (181,9%). A fare leggermente meglio del nostro Paese c'è stato nuovamente il Portogallo (125,6%). Queta fotografia resterà tale, secondo l'Fmi, per tutto il periodo considerato e al termine del quale il ratio ellenico è visto al 165,1%.

Peggiora stime defict/Pil Italia, pareggio slitta di un anno al 2021

Il Fondo ha peggiorato le sue stime sul rapporto tra il deficit e il Pil in Italia, per quanto in miglioramento, posticipando di un anno il raggiungimento del pareggio. Tuttavia, il nostro Paese sarà l'unico a vantare un pareggio tra le principali economie dell'Eurozona, fatta eccezione della Germania che continuerà a vantare un avanzo. Come già anticipato nel World Economic Outlook pubblicato ieri, il deficit/Pil nell'anno in corso dovrebbe attestarsi all'1,6% e non più all'1,3% calcolato in autunno dopo un -1,6% visto nel 2017 (dato ritoccato da un -2,2%). Nel 2019 il dato è atteso allo 0,9% e non più allo 0,3%. Diversamende dal Weo, il Fiscal Monitor fornisce anche le previsioni per gli anni dal 2020 al 2022 e non solo per il 2023 (quando già ieri si sapeva che ci sarebbe stato un pareggio di bilancio). Dal Fiscal Monitor odierno si apprende che il pareggio è stato posticipato di un anno al 2021 rispetto alle previsioni dell'ottobre 2017, quando l'Fmi prevedeva il raggiungimento di un pareggio già dal 2020. Per quell'anno ora è atteso invece un deficit/Pil allo 0,3%. Il pareggio dovrebbe continuare, secondo il Fondo, fino al 2023. Al 2021, secondo il Fondo la Francia mostrerà un deficit/Pil dell'1,5% e la Spagna del 2,1% mentre la Germania avrà un avanzo dell'1,5%.

Fmi non si aspetta più un pareggio strutturale di bilancio

Il Fondo non si aspetta più per l'Italia un pareggio strutturale di bilancio, che lo scorso ottobre aveva anticipato al 2019 dal 2021. Se nell'ottobre 2017 l'istituto di Washington prevedeva un pareggio strutturale dal 2019, ora l'Fmi si aspetta per quell'anno un deficit dello 0,8%. Nella tabella dedicata al "General Government Cyclically Adjusted Balance" - definizione usata dall'Fmi per indicare il bilancio del governo corretto per il ciclo economico, che include misure una tantum - si legge che per il 2018 è stimato un deficit strutturale pari all'1,2% e non più a un -0,8%. Per il 2020 è atteso un deficit dello 0,3% e non più un avanzo dello 0,1%. Per il 2021 è stimato un deficit dello 0,1% e non più un avanzo dello 0,1%. Sia per il 2022 sia per il 2023 è atteso un deficit dello 0,1%; a ottobre, quando i calcoli si fermavano al 2022, l'Fmi si aspettava un pareggio per quell'anno. L'unico anno in miglioramento è stato il 2017, in cui il deficit è passato a un -1,1% da un -1,4% stimato lo scorso ottobre.