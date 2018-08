I genitori di Melania Trump sono diventati cittadini Usa. Con le leggi di Trump non sarebbero mai entrati

I genitori della first lady, Melania Trump, sono da oggi cittadini statunitensi. L'avvocato di Viktor e Amalija Knavs ha dichiarato alla stampa che la coppia slovena, che aveva un permesso di residenza permanente, ha prestato giuramento questa mattina, a New York. Viktor ha 74 anni, due più del presidente Donald Trump, Amalija invece 73. La first lady, nata Melanija, ha poi cambiato il nome in Melania Knauss quando ha cominciato a lavorare come modella.

La notizia sta già creando discussioni e polemiche negli Stati Uniti, a causa delle dure posizioni del presidente Donald Trump sull'immigrazione, per esempio sulla 'migrazione a catena', che andrebbe eliminata. La first lady Melania, ha ricordato recentemente il Washington Post, ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con "straordinarie capacità" nella scienza o nell'arte, nel business o nello sport, ribattezzato il visto "per gli Einstein", come i ricercatori accademici, gli attori vincitori di Oscar o gli sportivi olimpici. Grazie a Melania, ha poi scritto il quotidiano, hanno ottenuto un visto anche i suoi genitori, per la cosiddetta 'migrazione a catena'.

Melania fu tra i cinque cittadini sloveni a ottenere l'EB-1 nel 2001, un permesso che le diede la possibilità di sponsorizzare i genitori; all'epoca, era una modella con all'attivo sfilate in Europa, una pubblicità della Camel e una foto sul numero di Sports Illustrated dedicato ai costumi, che frequentava Trump.

La first lady arrivò negli Stati Uniti nel 1996 con un visto da turista, poi ottenne dei visti di lavoro H1-B, divenuti molto più difficili da ottenere sotto l'amministrazione del marito, visto che il loro numero è diminuito di oltre 50.000 unità nel 2017 rispetto all'anno precedente. All'epoca, secondo alcune persone del settore ascoltate dal Post, Melania non era certo una top model. Nel 1998, a 28 anni, cominciò a frequentare Trump e la loro relazione aiutò la sua carriera.

La fine della 'migrazione a catena', ovvero della possibilità per i residenti di far entrare nel Paese i parenti, è uno dei punti su cui Trump si sta mostrando intransigente, quando si parla di riforma dell'immigrazione. "La migrazione a catena deve finire ora! Uno entra e porta l'intera famiglia qui, tra cui persone che possono essere veramente malvagie. NON ACCETTABILE!" scrisse per esempio a novembre su Twitter.