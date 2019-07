Geraci al governo Trump: i dazi Usa per punire Airbus colpiscono l'Italia

I dazi minacciati dal governo americano contro la Ue nell'ambito della lunga battaglia legata ai sussidi tra il gruppo americano Boeing e l'arcirivale europeo Airbus finiscono per penalizzare l'Italia. Parola del sottosegretario allo Sviluppo Economico, Michele Geraci.

Da New York, alla fine della sua missione americana che ha toccato anche Washington e Boston, Geraci ha detto di avere spiegato ai membri dell'amministrazione Trump che i dazi in questione - annunciati ad aprile e aggiornati 10 giorni fa con l'aggiunta di ulteriori prodotti che potrebbero essere presi di mira - colpirebbero il 10% circa del nostro export ossia 4,3 miliardi di euro. In gioco ci sono prodotti del Made in Italy tra cui - per citarne alcuni - pasta, olive, formaggi, vino.

Geraci ha sottolineato che si tratta di una lista di dazi ancora "provvisoria". Secondo lui, la risposta dei suoi interlocutori americani è stata "positiva. Credo non avessero visto l'impatto su di noi". La tesi dell'Italia è che se gli Usa vogliono colpire la Francia per i sussidi ad Airbus, dovrebbe essere Parigi a essere punita. "Ci siamo ripromessi di risentirci, rivedranno i loro numeri, vediamo se coincidono con i nostri. Crediamo proprio di sì". Secondo Geraci "non era intenzione [di Washington] colpire l'Italia, ovviamente". E che i funzionari sono stati convinti dai numeri, non dal fatto che Italia e Usa sono amici.

Il sottosegretario ha spiegato che la sua missione in Usa è servita per dare un senso di continuità dopo quella dello scorso novembre e successivamente alla visita del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, del mese scorso. E proprio alla luce del fatto che lui è un funzionario in quota Lega, Geraci è stato categorico in una conferenza stampa organizzata al consolato italiano di New York. "No", dei presunto fondi russi alla Lega non se ne è parlato. "Nessun accenno a questo", ha detto in riferimento alla registrazione pubblicata dal sito BuzzFeed relativo a un incontro avvenuto lo scorso ottobre a Mosca tra esponenti della Lega e uomini del Cremlino per pianificare un modo per fare arrivare al partito di Salvini decine di milioni di dollari in vista delle elezioni europee di maggio. Geraci ha piuttosto detto che il suo viaggio è servito "per raccontare la nostra storia, chiarire bene quello che l'Italia sta facendo, rafforzare la nostra amicizia e l'alleanza atlantica".

In quest'ottica il sottosegretario ha detto di avere discusso di Cina e del Memorandum siglato dall'Italia. "Ho avuto la possibilità di spiegare che l'accordo è puramente commerciale", ha detto sostenendo che "rispetto a marzo, in alcuni casi c'è stato un atteggiamento più rilassato". In quanto Italia, "noi facciamo attività politica, commerciale e di promozione. Quella commerciale si fa a livello europeo mentre quella di promozione si fa in concorrenza con gli altri. Su questo non c'è nessuna necessità di coordinarci con gli altri".

In quanto alla vicenda Huawei, il colosso cinese delle tlc di cui l'amministrazione Trump ha allentato alcune restrizioni, Geraci ha ribadito che "tra sicurezza nazionale e 0 punti di Pil si sceglie la prima. Stiamo in allerta".