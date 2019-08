Gli Usa si sono ritirati dal trattato sui missili nucleari firmato con la Russia nel 1987

Gli Stati Uniti si sono formalmente ritirati dal Trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), per tre decenni punto centrale degli accordi per la sicurezza globale. Il trattato era stato firmato nel 1987 dall'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e dal leader sovietico Mikhail Gorbaciov, dopo uno storico vertice a Reykjavik, in Islanda. Da allora ha fruttato la rimozione di 2.600 testate americane e sovietiche e di missili balistici convenzionali con raggio d'azione tra 500 e 5.500 chilometri. Uno sviluppo che, secondo molti esperti, porterà inevitabilmente a una nuova corsa agli armamenti, quantomeno allo sviluppo di nuove armi da parte russa e americana. L'accordo, accompagnato da un processo di verifica e ispezioni, ha portato a una graduale riduzione degli arsenali nucleari di Washington e Mosca.

Il presidente Donald Trump ha deciso di denunciare l'accordo, annunciando lo scorso febbraio che gli Usa si sarebbero ritirati in sei mesi se la Russia non avesse inglobato nell'intesa anche un nuovo missile da crociera in grado di trasportare una testata nucleare verso un obiettivo di medio raggio, di cui Mosca ha inizialmente negato l'esistenza. Mosca ha certificato la fine del trattato sottolineando, in una nota del ministero degli Esteri, che l'accordo firmato nel 1987 decade "su iniziativa degli Stati Uniti".



Gorbaciov ha dichiarato che questo sviluppo "mette a rischio la sicurezza non solo in Europa, ma in tutto il mondo". Secondo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, "la Russia è la sola responsabile della fine del Trattato".