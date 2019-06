Google: le news generano 4,7 miliardi di dollari (studio)

Nel 2018 Google ha generato 4,7 miliardi di dollari di ricavi grazie al lavoro giornalistico dei gruppi editoriali. E lo ha fatto attraverso il suo motore di ricerca e Google News senza spendere nulla. E' quanto calcolato da uno studio della News Media Alliance, che rappresenta oltre due mila giornali in Usa e secondo cui la cifra indicata è conservativa.

La tesi dell'organizzazione è che i gruppi editoriali si meritano una parte di quella cifra visto che Google ha sfruttato il loro lavoro senza pagare. Il New York Times, parte dell'alleanza, ha fatto notare che la cifra indicata è superiore agli incassi ai botteghini generati dagli ultimi due film "Avengers" ed equivale quasi agli introiti da pubblicità digitale generati nel settore statunitense dell'informazione lo scorso anno (5,1 miliardi).

Un portavoce di Google ha commentanto dicendo: "Questi calcoli approssimativi sono imprecisi, così come sottolineato da numerosi esperti. La stragrande maggioranza di ricerche legate alle news non mostra annunci pubblicitari. Inoltre, lo studio non tiene conto del valore offerto da Google. Ogni mese, Google News e la Ricerca Google portano oltre 10 miliardi di click ai siti web degli editori che generano, a loro volta, abbonamenti e entrate pubblicitarie significative. Abbiamo lavorato duramente per essere un partner collaborativo e di supporto per la tecnologia e la pubblicità per gli editori di tutto il mondo".

A commento dello studio pubblicato oggi, il presidente e Ceo della News Media Alliance, David Chavern, ha spiegato in un comunicato che "i nuovi editori devono continuare a investire in giornalismo di qualità, e non lo possono fare se le piattaforme si prendono quello che vogliono senza pagare. Le notizie vogliono essere libere ma i giornalisti devono essere pagati".

Secondo lo studio, nel 2018 il numero di utenti unici mensili che in Usa hanno usato Google News ha superato quello registrato da siti come New York Times, Cnn e Huffington Post. E considerato il crescente appetito di notizie, "le news stanno diventando sempre più importanti per Google" e secondo Chavern "questo significa che più soldi vanno a Google e non agli editori che producono contenuti".

Lo studio è stato pubblicato alla vigilia di un'udienza prevista domani in una sottocommissione parlamentare statunitense concentrata sulla relazione tra media e gruppi tech. Nel frattempo la News Media Alliance spinge per l'approvazione di una legge - il The Journalism Competition & Preservation Act - che secondo Chavern "fornirebbe una protezione minima agli editori al fine di essere in grado di negoziare collettivamente termini migliori con piattaforme come Google e Facebook".