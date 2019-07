Il remake del Re Leone è da record

Walt Disney ha messo a segno un debutto record nelle sale cinematografiche per il suo remake de "Il Re Leone", la pellicola di successo del 1994 riadattata con la regia di Jon Farvreau. Questa volta, per raccontare la storia di Simba e Nala non è stato fatto ricorso al cartone animato ma all'animazione.

Al suo debutto nelle cinema del Nord America, il film ha incassato 185 milioni di dollari nel corso del fine settimana. E' stato il debutto migliore di luglio: il record precedente risale al 2011 e ad averlo messo a segno era stato "Harry Potter e i doni della morte - Parte 2" con 169,1 milioni di vendite. Le stime di Disney, generalmente caute e pari a 150 milioni di dollari, sono state così battute. Quelle degli analisti spaziavano dai 175 ai 200 milioni di dollari con punte a 210 milioni.

Nel resto del mondo, il film ha staccato biglietti per 269 milioni portando il totale a 531 milioni. Nel fine settimana precedente la pellicola aveva debuttato in Cina guadagnando 54,7 milioni, più degli incassi del lancio di "Il libro nella giungla", "La bella e la bestia" e "Aladdin".

La performance è stata spettacolare se si considera che prima del weekend il sito americano di recensioni Rotten Tomatoes dava preferenze al 55% sulla base di 260 commenti. Giunta la domenica, si è passati all'89%.

Il Re Leone - che con il musical a Broadway, New York, ha incassato oltre 8 miliardi di vendite - sembra essere sulla strada giusta per diventare il remake di Disney dal successo migliore. Ha infatti staccato biglietti per 10 milioni di dollari in più del remake del 2017 de "La bella e la bestia", che ha incassato 504 milioni in Nord America e 760 milioni nel resto del mondo.

Non è forse un caso che studi cinematografici rivali abbiano evitato di lanciare le loro nuove pellicole nel corso del fine settimana in cui il pubblico è tornato ad ascoltare la celebre canzone "Hakuna Matata". Paramount Picture (Viacom) lancerà il 9 agosto "Dora e la città perduta", adattamento cinematografico a sua volta in live-action e continuazione della serie animata "Dora l'esploratrice".

Senza competizione a parte quella di Disney, al secondo posto della classifica ai botteghini nordamericani è arrivato "Spider Man: Far From Here" con 21 milioni di dollari: nelle tre settimane nelle sale ha incassato in totale quasi 320 milioni di dollari. Al terzo posto è rimasto "Toy Story 4", che ai 376 milioni fino ad ora generati in vendite ne ha aggiunti 14,6 milioni.

Il fine settimana si è concluso con una certezza: i successi cinematografici di Disney non hanno forse eguali nella storia recente di Hollywood. Solo nel 2019 ha lanciato con ottimi risultati "Captain Marvel", "Avengers: Endgame", "Toy Story 4" e "Aladdin". Solo il remake di "Dumbo" è stato un flop. Con l'ultimo fine settimana Endgame è diventato il film dagli incassi migliori di sempre (di quasi 2,8 miliardi nel mondo). Con il lancio a novembre di "Frozen 2" e a dicembre di "Star Wars: L'Ascesa di Skywalker", Disney dovrebbe confermare la sua capacità di creare blockbuster.