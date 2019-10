Il tiramisù di Tolmezzo a Chicago per promuovere il Friuli Venezia Giulia

Il tiramisù di Tolmezzo sarà l’ospite d’onore all’Eataly di Chicago domani 9 ottobre. Il celebre dolce sarà utilizzato per promuovere l’enogastronomia regionale del Friuli Venezia Giulia. A raccontare la ricetta del celebre dolce e la sua storia sarà Daniele Macuglia, tolmezzino e Visiting Research Fellow presso il Neubauer Collegium for Culture and Society presso l'Università di Chicago. All’evento saranno presenti anche Sergio Emidio Bini, Consigliere per gli Affari Economici della Regione Friuli Venezia Giulia, e Giovanni Da Pozzo, Presidente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine e Promos Italia (Agenzia italiana per l'internazionalizzazione).

“Nella patria della comunicazione e del marketing come gli USA avere uno storytelling come tiramisu’ per far comprendere tutta l’operosita’ e la capacita’ del nostro territorio e’ davvero una marcia in piu,” dichiara Da Pozzo. “Il compito di tutti noi – conclude il Presidente Da Pozzo – e’ valorizzare al massimo questo vantaggio competitivo che ci rende unici.”