Intel: il Ceo Krzanich lascia, ha avuto relazione consensuale con dipendente

L'uomo protagonista della trasformazione di Intel da un'azienda che produce chip per PC a una specializzata nei servizi per la gestione di dati ha annunciato le dimissioni. Si tratta di Brian Krzanich, 58 anni, dal maggio del 2013 Ceo del gruppo nel quale fece il suo ingresso nel 1982.

Stando a quanto spiegato in un comunicato, Intel ha scoperto che Krzanich ha avuto una relazione consensuale con una dipendente. "Una indagine in corso condotta da consiglieri interni ed esterni ha confermato la violazione della politica di non-fraternizzazione di Intel, che vale per tutti i manager. Alla luce dell'attesa che tutti i dipendenti rispettino i valori di Intel e aderiscano al codice di condotta del gruppo, il cda ha accettato le dimissioni di Krzanich".

Il cda ha nominato con effetto immediato il direttore finanziario Robert Swan come Ceo ad interim mentre il colosso americano dei microprocessori cerca - sia all'interno sia all'esterno dell'azienda - un nuovo Ceo.

Il presidente del cda di Intel, Andy Bryant, ha dichiarato che "il board crede fortemente nella strategia di Intel e abbiamo fiducia nella capacità di Bob Swan di guidare l'azienda mentre conduciamo una ricerca per il nostro prossimo Ceo". Intel si farà aiutare da un'azienda esterna. Dicendo di avere apprezzato "i molti contributi" del Ceo dimissionario, Bryant è convinto che il passaggio di leadership avverrà senza intoppi. Swan, Cfo dall'ottobre 2016 e prima ancora direttore finanziario di eBay, gestirà l'azienda in collaborazione con la top leadership di Intel. "La trasformazione di Intel in un gruppo data-centrico", ha spiegato il Ceo ad interim, "è in corso e il nostro team sta mettendo a segno prodotti fantastici, una crescita eccellente e risultati finanziari straordinari".

Oltre ad annunciare l'inizio della ricerca di un nuovo Ceo, Intel ha detto di aspettarsi un secondo trimestre record, con ricavi di circa 16,9 miliardi di dollari e utili per azione pro forma di circa 0,99 dollari. In vista del 26 luglio, giorno in cui fornirà i risultati trimestrali e un outlook aggiornato, il colosso americano dei microprocessori ha spiegato in un comunicato che "si aspetta che il 2018 sia un altro anno record".