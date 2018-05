Italia protagonista al Salone del food più grande del Canada

Ritorna a Montreal il SIAL Canada, il salone del food più grande ed importante del Canada, considerato non solo la porta principale per entrare nel mercato canadese ma anche un ingresso privilegiato per gli Stati Uniti e per i mercati internazionali.

L’Italia è presente con 35 aziende in 400 metri quadrati di superfice tra gli oltre 850 espositori nazionali e internazionali provenienti da 50 Paesi che ospitano oltre 15.000 acquirenti dal Canada, dagli Stati Uniti e da altri 60 nazioni.

La partecipazione delle aziende italiane al Sial Canada è coordinata dalla Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Sial Group.

L'ICE-Agenzia Canada, nell’ambito del Piano Export Sud II e in collaborazione con l'ufficio Agroalimentari della sede di Roma, ha organizzato una collettiva di 19 aziende provenienti dalle regioni del meridione d'Italia.

"Nell'anno dedicato al cibo italiano nel mondo e a pochi mesi dall'entrata in vigore dell'accordo CETA che premia l'export tricolore in Canada con un +14% nei primi 5 mesi di applicazione a fronte del +1% registrato dall'import agroalimentare complessivo, con questa partecipazione al SIAL" - ha detto in una nota il Direttore ICE Canada Matteo Picariello - "ci poniamo l'obiettivo di contribuire, in modo organizzato e sistemico, all'internazionalizzazione di aziende dalle grandi potenzialità che necessitano di un contributo in chiave di promozione e visibilità".

Picariello ha aggiunto che "l'Italia è il primo fornitore agroalimentare europeo del Canada e il trend positivo è in costante crescita. Proprio per approfittare di queste opportunità, ICE-Agenzia metterà in vetrina al SIAL 2018 delle eccellenze produttive del nostro meridione che presentano una gamma di prodotti rappresentativi della migliore qualità e tradizione italiana: vino, pasta, olio, caffè, pizza, formaggi e gli immancabili dolci".

Donato Cinelli, presidente della Universal Marketing, ha affermato che "oggi più che mai il Canada rappresenta una grande opportunità per le aziende italiane". Secondo lui, l’appuntamento del Sial Canada, in questa edizione 2018 a Montreal, vedrà aziende italiane ancora più determinate ad affermarsi nel mercato nord americano. L’Italia – ha concluso Cinelli– "è la grande protagonista del mercato food and wine nel Nord America e lo dimostra il fatto che, nei nostri 15 anni di organizzazione, le richieste a partecipare alle nostre collettive da parte delle aziende italiane siano state sempre in continuo aumento".