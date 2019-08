La diplomazia straniera si prepara a un'altra vittoria di Trump

Scottati dall'imprevista vittoria di Donald Trump nel 2016, i diplomatici stranieri non vogliono commettere lo stesso errore: per questo, si stanno già preparando per la vittoria del presidente statunitense alle elezioni del prossimo anno. L'opinione che Trump vincerà ancora, emersa dalle conversazioni dei giornalisti di Politico con una ventina di diplomatici stranieri, funzionari internazionali e analisti, è molto diffusa.

Nessuno diplomatico che abbia parlato con Politico ha dichiarato di credere che Trump perderà; al contrario, hanno sottolineato i tre vantaggi del presidente: è in carica, l'economia è forte e i democratici non hanno ancora un chiaro favorito pronto a sfidarlo. Le aspettative stanno già influenzando l'approccio di alleati e avversari: Paesi come Cina e Iran stanno dimostrando di voler aspettare l'eventuale sconfitta di Trump, ma per molti funzionari stranieri, anche in caso di sconfitta del presidente, alcune sue politiche e idee potrebbero definire la politica estera degli Stati Uniti anche negli anni futuri.

Le ambasciate si stanno preparando al mondo post-2020, provando a immaginare chi sarà nella squadra di Trump nel prossimo quadriennio; più difficile provare a capire cosa succerebbe in caso di vittoria democratica, visto che al momento ci sono oltre 20 candidati, con quattro o cinque con reali possibilità di vittoria. Secondo molti diplomatici, su alcuni temi non si dimostrerà poi così importante la vittoria o la sconfitta del presidente. Riguardo all'impegno militare statunitense all'estero, per esempio, alcuni candidati democratici stanno mostrando impulsi isolazionisti, come Trump. E il desiderio del presidente di ottenere accordi più "giusti" sul commercio non è così diverso da quello di possibili rivali come Bernie Sanders o Elizabeth Warren. In altre parole, nessun governo straniero dovrebbe fare affidamento sulla possibilità di avere un post-Trump migliore dell'attuale situazione. Questo perché la frustrazione che esprime, le lamentele, le rivendicazioni non sono altro che quelle espresse dal pubblico americano, secondo un diplomatico europeo interpellato da Politico; Trump, insomma, "non è un fenomeno isolato".

C'è chi, comunque, ha dimostrato di voler aspettare il post-Trump. La Cina, per esempio, difficilmente raggiungerà un accordo commerciale con Washington prima delle elezioni presidenziali del novembre 2020; allo stesso modo, l'Iran non negozierà un nuovo accordo sul nucleare, nonostante le sanzioni imposte da Trump. C'è anche chi tifa per Trump: Ungheria e Polonia, per esempio, hanno buoni rapporti con il presidente; lo stesso si può dire di Israele, che ha ottenuto dalla Casa Bianca il riconoscimento di Gerusalemme capitale, e Arabia Saudita, difesa da Trump - con cui ha concluso ottimi affari - anche dopo l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.

"L'attuale amministrazione è davvero buona dalla prospettiva degli affari" ha commentato un ambasciatore europeo. Nel Regno Unito sono ansiosi di firmare un accordo bilaterale con gli Stati Uniti, non appena Londra lascerà l'Unione europea. Poi c'è la Russia, accusata di aver interferito nelle elezioni del 2016 e di aver favorito il successo di Trump; il presidente ha cercato di essere amichevole con l'omologo Vladimir Putin, ma ha anche imposto una serie di sanzioni contro Mosca.

Altro caso interessante è quello riguardante la Corea del Nord. Trump è entrato nella Storia con l'incontro con il dittatore Kim Jong Un, nel tentativo di raggiungere un accordo sul nucleare; nessuna delle due parti, però, ha fatto passi significativi verso l'altra per raggiungere un accordo che preveda la fine del programma nucleare di Pyongyang e delle sanzioni statunitensi.

Tom Wright, un analista di politica estera della Brookings Institution, ha dichiarato che la maggior parte dei governi stranieri non ha fatto passi concreti verso una ridefinizione dei rapporti con gli Stati Uniti, segno della consapevolezza che tutto può succedere, nel 2020. La vittoria di Trump sarebbe un segnale, per alcuni Paesi, che qualcosa è definitivamente cambiato negli Stati Uniti e, quindi, nei rapporti bilaterali. Alleati come Francia e Germania potrebbero rivedere le rispettive partnership economiche e militari con Washington, nella consapevolezza che, se Trump dovesse vincere, "i futuri candidati democratici saranno più nazionalisti", secondo Wright. Non si tratta, quindi, solo di Trump, ma di come la sua presenza alla Casa Bianca potrà cambiare profondamente gli Stati Uniti e i loro rapporti internazionali.