La mafia torna a fare rumore a New York: ucciso Cali, boss 'invisibile'

L'ultimo era stato Paul Castellano, nel dicembre del 1985, ucciso all'uscita della Sparks Steak House, a Manhattan. Ieri sera, Francesco "Franky Boy" Cali, il padrino 'de facto' della famiglia Gambino, è stato freddato con diversi colpi di pistola di fronte alla sua casa, nello sfarzoso quartiere di Todt Hill, a Staten Island, mentre la moglie e i suoi bambini erano all'interno.

Cali, 52 anni, sarebbe stato ucciso da un commando che ha lasciato la scena del delitto su un pickup blu. L'omicidio, nelle dinamiche mafiose, è considerato particolarmente "irrispettoso" perché commesso vicino alla casa della vittima, in una zona periferica della città di New York.

"Persino Gotti ebbe più rispetto, lui lo ha fatto a Manhattan" ha detto una fonte della polizia al New York Post. Il riferimento è proprio all'omicidio di Castellano, all'epoca boss dei Gambino, ordinato da John Gotti, sotto il cui controllo la famiglia divenne la più importante organizzazione criminale degli Stati Uniti; Gotti è morto in carcere nel 2002.

Cali, nato in Sicilia, divenne il padrino 'de facto' dei Gambino nel 2015, dimostrandosi l'opposto dell'esuberante Gotti, visto che "nessuno lo vedeva mai". "Era davvero un boss molto tranquillo, 'vecchia scuola'" ha detto una fonte della polizia al New York Post. Sotto di lui, l'organizzazione ha accolto una nuova ondata di gangster italiani e si è concentrata sul traffico di eroina e di OxyContin, un oppioide con potenza simile alla morfina. Cali ha ricevuto solo una condanna per estorsione, nel 2008, trascorrendo 16 mesi in carcere.

Gli investigatori, compresa l'Fbi, stanno indagando per scoprire se si sia trattato di un omicidio maturato all'interno delle cinque famiglie criminali di New York o se sia stata opera di un 'esterno'.