La settimana negli Stati Uniti: shutdown, Davos e gli Oscar

Donald Trump ha appena superato il primo anno di presidenza degli Stati Uniti e i regali che ha ricevuto sono poco edificanti: da una parte il Paese è entrato nel secondo giorno di shutdown, la paralisi delle attività del governo per mancanza di fondi, dall'altra milioni di donne (e uomini) hanno manifestato contro la sua presidenza, nel corso di un fine settimana di marce e manifestazioni. È stato soprattutto lo shutdown a rovinanrgli la festa, visto che ha rimandato il party che sabato avrebbe dovuto tenere a Mar-a-Lago, dove i biglietti, si dice, partissero da 100.000 dollari a coppia.

Intato vediamo, feste a parte, cosa succede questa settimana negli Stati Uniti.

Continua lo shutdown. Lunedì il Senato dovrebbe valutare una nuova offerta di accordo presentata dal leader della maggioranza repubblicana, Mitch McConnell, che terrebbe aperto il governo fino all'8 febbraio. In questo momento non c'è alcuna intesa con la minoranza democratica, che sta bloccando l'approvazione del rifinanziamento del governo. Per passare, il provvedimento ha bisogno di 60 voti molto difficili da raggiungere per i repubblicani visto che al Senato occupano solo 51 seggi. Intanto domenica Donald Trump ha chiesto ai repubblicani di usare la nuclear option, un provvedimento che permette di togliere la maggiornaza qualificata e passare a una maggioranza semplice (che il GOP avrebbe). Qui abbiamo descritto cosa succede al governo nei giorni dello shutdown, che non avveniva dal 2013, quando alla presidenza c'era Barack Obama.

Trump va a Davos. Ma nonostante i problemi interni, questa settimana Donald Trump è atteso a Davos, in Svizzera, dove ci sarà come ogni anno il World Economic Forum. Sappiamo poco di cosa farà il presidente americano all'interno della tana dei globalisti. Di certo sappiamo che incontrerà la premier britannica, Theresa May, e che parlerà venerdì, nell'ultimo giorno del forum di quattro giorni sulle Alpi svizzere. Fino a domenica gli organizzatori di Davos non hanno ricevuto alcun cambio di programma da parte della Casa Bianca, ha detto in una intervista a Reuters il presidente del forum, Klaus Schwab. Qui invece un interessante commento del New Yorker su Trump a Davos.

Le nomination agli Oscar. Oltre alla politica, questa settimana prevede anche la pubblicazione delle nomination agli Oscar. James Franco potrebbe essere tra i nominati come migliore attore nonostante le polemiche legate alle violenze sessuali, pubblicate in un articolo del Los Angeles Times. La cerimonia sarà il 4 marzo.

Amazon vuole togliere i cassieri dall'America? Con un anno di ritardo lunedì a Seattle apre Amazon Go, il primo negozio in cui è possibile entrare, prendere i prodotti che vogliamo e uscire senza dover passare da una cassa o dover passare sotto uno scanner il codice a barre del nostro articolo.

Come funziona? Nel negozio si può accedere solo scansionando un codice collegato alla propria utenza grazie alla Amazon Go app. A questo punto ogni nostro movimento sarà seguito da centinaia di telecamere, che controlleranno ogni gesto. Quali prodotti guardiamo, quali articoli prendiamo e poi rimettiamo sugli scaffali. Infine, quando lasceremo il negozio con i prodotti che vogliamo, ci arriverà una mail con la ricevuta di pagamento (attraverso la nostra carta di credito).