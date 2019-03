Lyft lancia il road show per la sua Ipo da 2 miliardi di dollari

Parte lunedì il road show di Lyft per la sua Ipo, durante la quale cercherà di raccogliere fino a due miliardi di dollari, per arrivare a una valutazione di oltre 20 miliardi di dollari. Lyft dovrà cercare di convincere gli investitori a preferire la sua Ipo a quella di Uber, che dovrebbe lanciarla il prossimo mese.

Il numero di titoli da offrire e la forchetta di prezzo non è ancora stata decisa, ha spiegato l'azienda che ha fatto domanda di quotazione con il ticker "LYFT" sul Nasdaq. Stando al prospetto informativo, Lyft ha chiuso il 2018 con una perdita di 911,3 milioni di dollari, contro il buco di 688,3 milioni del 2017. Lo scorso anno, i ricavi sono quasi raddoppiati sul 2017 a 2,16 miliardi contro vendite di 343 milioni del 2016. Le prenotazioni di corse sono salite a 8,1 miliardi dai 4,6 miliardi del 2017. Lo scorso anno sono stati 30,7 milioni le persone che hanno usato il gruppo.

Lyft, fondata nel 2012 e guidata dai suoi fondatori, Logan Green e Joh Zimmer, è la prima società di trasporto on-demand a quotarsi a Wall Street. Al momento, è la seconda società del settore negli Stati Uniti, con una quota di mercato del 28 per cento, alle spalle di Uber. È presente in circa 300 città statunitensi e, da un anno e mezzo, è presente anche in Canada. Il settore, in forte espansione, ha registrato nel mondo entrate per 36,5 miliardi di dollari nel 2017.

Uber Technologies, la sua principale avversaria, sta intanto subendo un rallentamento della crescita delle vendite e resta un'azienda in perdita. Il gruppo che offre un servizio alternativo al taxi tradizionale ha detto di avere chiuso il quarto trimestre del 2018 con ricavi pari a 3,02 miliardi di dollari, in rialzo del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e solo del 2% sui tre mesi prima. Per quanto a doppia cifra, si tratta dell'incremento più contenuto da quando due anni fa il gruppo ha iniziato a comunicare i suoi risultati finanziari, pur non essendo ancora un'azienda quotata. Nel terzo trimestre l'aumento era stato del 38% e nel primo del 70%. Tra ottobre e dicembre l'azienda ha ridotto la sua perdita a 865 milioni di dollari, da 1,07 miliardi di luglio-settembre. Nell'intero esercizio il buco è stato di 3,3 miliardi di dollari (cifra che esclude il guadagnato dato dalla vendita di attività non redditizie in Russia e nel Sudest asiatico); nel 2017 la perdita era stata di 4,5 miliardi.