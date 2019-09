Mondiali di basket, peggior risultato di sempre per gli Usa. Ma Popovich difende la squadra

Gli Stati Uniti hanno chiuso i Mondiali di basket al settimo posto, battendo la Polonia 87-74. Guai, però, a parlare di spedizione cinese fallimentare - come fatto da tutti i media statunitensi, e non solo - secondo l'allenatore Gregg Popovich. "Qualcuno pensa che dovremmo vergognarci perché non abbiamo vinto la medaglia d'oro. Questo è un atteggiamento ridicolo, immaturo, arrogante, che mostra mancanza di rispetto per le altre squadre e per questi ragazzi, che hanno dato il massimo". Gli Stati Uniti hanno perso nei quarti di finale contro la Francia (89-79), perdendo poi (94-89) contro la Serbia - altra delusa del Mondiale in Cina - nella partita per l'accesso alla finale per il quinto posto. "Ci sono molte grandi squadre al mondo. Non è scritto nella pietra che gli Stati Uniti debbano vincere" ha aggiunto Popovich, l'allenatore con più partite vinte nella storia della Nba, il massimo campionato professionistico nordamericano.

Popovich ha poi ricordato che gli atleti di altre nazionali "giocano insieme da otto, nove, dieci anni", mentre i giocatori statunitensi non avevano mai giocato insieme. "Le squadre migliori sono in finale" ha aggiunto, riferendosi a Spagna e Argentina. E sulla sconfitta nei quarti contro la Francia, ha detto: "Sono stati più bravi di noi. Abbiamo perso, andiamo avanti".

Il settimo posto rappresenta il peggior piazzamento a un Mondiale o a un'Olimpiade per la nazionale statunitense, campione nelle ultime due edizioni e il cui risultato peggiore era stato finora il sesto posto nel 2002. Ora i giocatori torneranno a pensare all'Nba; il prossimo anno ci saranno le Olimpiadi e servirà un roster di maggior spessore per poter confermare l'oro conquistato nelle ultime tre edizioni. "Non è ancora il momento di pensarci" ha assicurato Popovich.