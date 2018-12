È morto il bimbo yemenita la cui madre è rimasta bloccata dal Travel Ban 

Non ce l’ha fatta il piccolo Abdullah Hassan, il bimbo yemenita di due anni affetto da Hbsl, una rara malattia genetica che colpisce il sistema nervoso, arrivato in America col padre nella speranza di trovare una cura. Abdullah è morto all’ospedale di Oakland, in California, che lo aveva accolto dopo il suo arrivo negli Stati Uniti dall’Egitto lo scorso ottobre.

Nelle scorse settimane la storia del piccolo ha fatto il giro del mondo indignando l’opinione pubblica non solo negli Stati Uniti. Dopo che i medici americani erano stati chiari sulla gravità della malattia del bambino, pronosticando una vita molto breve, la madre Shaima Swileh ha chiesto un visto che le è stato immediatamente negato perché lei, differentemente dal marito e dal figlio, non ha la cittadinanza americana e lo Yemen rientra tra quei Paesi messi al bando da Donald Trump con il suo Travel Ban (insieme a Iran, Libia, Somalia, Venezuela e Corea del Nord ndr).

Tra coloro che più di tutti si sono spesi in questi mesi per la riunificazione della famiglia c’è stato Saad Sweilem, del Consiglio per le relazioni islamico-americane, che aveva definito il rifiuto a concedere un visto alla donna "una crudeltà incomprensibile". Alla fine, dopo settimane di lotte con la burocrazia americana, il visto è arrivato dieci giorni fa e Shaima ha potuto finalmente riabbracciare il suo piccolo Abdullah godendosi quei pochi attimi con il figlio prima che la malattia lo stroncasse.

"Abbiamo il cuore spezzato, abbiamo dovuto salutare il nostro bambino, la luce delle nostre vite", ha dichiarato Ali Hassan, papà del piccolo alla Cnn. "Vogliamo ringraziare tutti voi per l’amore e il sostegno in questo momento difficile e vi chiediamo di tenere cortesemente Abdullah e la nostra famiglia nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere", ha concluso Hassan. "Con il loro coraggio, questa famiglia ha ispirato la nostra nazione ad affrontare le realtà del divieto di Donald Trump. Nella sua breve vita, Abdullah è stato una luce guida per tutti noi nella lotta contro la xenofobia e la separazione familiare", ha invece dichiarato Saad Sweilem.

La storia, comprensibilmente, sta commuovendo e indignando il mondo in un momento storico di gravi tensioni per le rigide politiche di accoglienza volute dall’amministrazione Trump. A incacrenire ulteriormente gli animi c'è poi la morte di due bambini guatemaltechi nei centri di detenzione migranti dov'erano stati trattenuti con i loro genitori.

Anche in un’occasione così tragica Donald Trump non ha perso tempo scaricando la responsabilità della morte dei piccoli latinos al confine tra Messico e Stati Uniti sull'opposizione: "Ogni morte al confine è colpa dei democratici e delle loro patetiche politiche migratorie che consentono alla gente di fare un lungo cammino pensando di poter entrare nel nostro Paese illegalmente. Non possono. Se ci fosse un muro, non ci proverebbero neppure", ha twittato il presidente americano. I dem sono però contrari al muro tant’è che hanno negato i fondi nel bilancio, costringendo il Paese ad un altro shutdown, il terzo del 2018.