Padoan al prossimo governo: la strada delle riforme è quella giusta

Da Washington, Pier Carlo Padoan ha rivendicato il lavoro fatto al ministero delle Finanze dal febbraio 2014 a oggi. E preparandosi a dire addio al suo incarico, ha lanciato un messaggio al prossimo governo (che fatica a prendere forma): "Non ci sono scorciatoie, la strada intrapresa [delle riforme] è quella giusta". Su questo è d'accordo il Fondo monetario internazionale, che ci chiede un piano "credibile e ambizioso" per portare avanti un consolidamento fiscale. Perché è vero che l'istituto guidato da Christine Lagarde ha rivisto leggermente al rialzo le stime di crescita dell'Italia. Ed è vero che il debito sta migliorando, ma resta alto mettendo l'Italia tra i Paesi che - come ha avvertito il d.g. del Fondo Christine Lagarde - "potrebbero essere colpiti di più se le condizioni di mercato", ora favoravoli, "cambiano".

L'Fmi si è guardato bene dal pronunciarsi sulla situazione politica italiana e sui rischi che una prolungata incertezza potrebbe avere sulla terza economia più grande dell'Eurozona. "Siamo apolitici", ci ha detto un funzionario dell'istituto. E' stato Padoan a fornire una mini analisi dell'esito delle elezioni del 4 marzo scorso, in cui il Partito Democratico è stato pesantemente colpito e in cui il Movimento 5 Stelle è risultato il primo partito in assoluto.

In Italia non si è percepito fino in fondo il disagio che la crisi esplosa nel 2008 ha prodotto, soprattutto in termini di allargamento delle disuguaglianze e questo ha contribuito al risultato elettorale". Così il ministro reclutato dall'ex presidente del consiglio Matteo Renzi, ha spiegato l'esito delle elezioni parlando durante un dibattito sulla riforma dell'Eurozona. L'idea è che sia difficile misurare in tempo reale gli effetti prodotti dalla crisi sulle disuguaglianze crescenti. Qualcosa che il partito populista di Luigi di Maio e la Lega di Matteo Salvini hanno saputo cavalcare stravolgendo l'orientamento dell'elettorato italiano.

A chiunque arrivi al prossimo governo, il Fondo ha fornito una ricetta composta da cinque ingredienti sul fronte della spesa pubblica. Vitor Gaspar, direttore del dipartimento degli Affari fiscali del Fondo, ha detto ad America24 che la riforma pensionistica non si tocca, che quella delle modalità di approvvigionamento della PA va totalmente adottata, che l'efficienza della spesa sanitaria va migliorata, che i programmi anti-povertà vanno migliorati e che va "moderato il premio alto pagato a certe categorie di dipendenti del settore pubblico" rispetto al settore privato. Sul fronte delle entrate, serve alzare l'Iva, riformare il catasto in modo da raccogliere più tasse dagli immobili e tagliare il cuneo fiscale.

Non fare i compiti a casa, ha avvertito Lagarde ai Paesi membri del Fondo, potrebbe portarli a non essere pronti alla prossima crisi. Ecco perché serve sfruttare "la finestra di opportunità ancora aperta" e che è offerta dall'espansione ciclica globale. Perché all'orizzone "più nuvole si stanno accumulando rispetto a ottobre", l'ultima volta che il Fondo ha riunito nella capitale americana i ministri delle Finanze e i banchieri centrali. Nessuno sa dire quando la prossima crisi ci sarà. Di certo, il ciclo economico attuale non può durare per sempre. Ecco perché serve "riparare il tetto ora che c'è il sole", ha ripetuto Lagarde.

Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo, è "ottimista" sulle prospettive dell'Eurozona. Secondo lui, "non possiamo essere ossessionati dalla prossima crisi, che arriverà, ma l'ansia alimenta il populismo". Proprio contro il populismo, il ministro tedesco al suo debutto al Fondo ha detto che sono le riforme la ricetta per combattere contro gli euroscettici.

E guai ad alzare le barriere commerciali, che potrebbero ledere l'economia globale. Per Lagarde, meglio risolvere le dispute nel sistema multilaterale esistente. Collaborando. Trump ascolterà?