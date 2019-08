Ray Dalio (Bridgewater): investire in Cina, "meglio arrivare prima che dopo"

Nonostante le tensioni crescenti tra Stati Uniti e Cina, il più grande hedge fund al mondo scommette sulla nazione asiatica mentre vede l'Europa come una regione rischiosa per gli investitori.

Ray Dalio - l'uomo a capo di Bridgewater, quello che in vista delle ultime elezioni politiche italiane aveva aveva triplicato le sue scommesse contro banche e gruppi assicurativi del nostro paese - ha spiegato in un video pubblicato su YouTube che gli investitori hanno ottime opportunità nella seconda economia al mondo. Perché "essere dove c'è crescita è una cosa intelligente da fare". E siccome la Cina si sta gradualmente aprendo agli investimenti stranieri, è la tesi, "è meglio arrivare prima che dopo".

Dalio ha paragonato l'ascesa della Cina ai periodi di dominio economico olandese, britannico, e più recentemente, americano. "Non avreste voluto investire nell'impero olandese? Non avreste voluto investire nella rivoluzion industriale e nell'impero britannico? Non vorreste investire negli Usa e nell'impero statunitense? Credo che la situazione sia equiparabile" a questi momenti che hanno segnato la storia, ha dichiarato Dalio. L'hedge fund manager ha aggiunto: "Credo che la Cina sia un rivale degli Usa o che le aziende cinese siano competitor di quelle americane o di altre nel mondo. Di conseguenza, credo che si debba diversificare, scommettendo su tutti e due i cavalli in corsa".

Per Dalio non ci sarà una guerra nel senso classico del termine ma una "ristrutturazione dell'ordine mondiale in termini di cambiamenti nella filiera produttiva, su chi realizza quali tecnologie, in cose di questo tipo".

Il miliardario esclude che la Cina rappresenti un rischio più di quanto non lo siano Usa, Europa o mercati emergenti dal momento che "ovunque ci sono rischi specifici". Quello che è rischioso "è non essere diversificati" nei propri investimenti. Secondo Dalio, per esempio, la politica monetaria in Europa "sta terminando il suo carburante" e la frammentazione politica, insieme una scarsa partecipazione all'evoluzione tech, rende l'Europa una regione "molto rischiosa" per gli investitori. In Usa, invece, un divario crescente nei redditi e una polarizzazione politica in vista delle elezioni presidenziali del novembre del 2020 portano con sé altri rischi notevoli.

Secondo Dalio, "tra 5, 10, 15 anni ci sarà un mondo molto diverso, una Cina molto diversa, Usa molto diversi, in modo che oggi non riusciamo ad anticipare".