Ritiro Usa dalla Siria, Macron critica Trump: "Un alleato dev'essere affidabile"

Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita in Ciad, ha criticato la decisione del presidente statunitense Donald Trump di ritirarsi dalla Siria. "Mi spiace molto profondamente della decisione presa" dagli Stati Uniti di ritirarsi dalla Siria, ha detto Macron, affermando che che un alleato deve essere "affidabile". Macron ha anche reso omaggio a Jim Mattis, il capo del Pentagono che ha annunciato le sue dimissioni dopo la decisione di Trump.

Mattis ha scritto una lettera di dimissioni, in cui afferma che "siccome [Trump] ha il diritto di avere un segretario [alla Difesa] con visioni meglio allineate alle sue", è meglio che lui se ne vada. "Non possiamo difendere i nostri interessi senza alleanze forti e senza mostrare rispetto per i nostri alleati", ha scritto Mattis nella sua missiva.

Mattis non è il solo repubblicano a pensarla diversamente da Trump, che ha giustificato la decisione di ritirare i 2.000 soldati statunitensi affermando che l'Isis in Siria "è stato sconfitto". "È un errore colossale, bisogna fare marcia indietro" ha detto, per esempio, il senatore repubblicano Bob Corker, presidente della commissione Esteri del Senato statunitense. "Speriamo che il presidente realizzi di aver commesso un grande errore. Ma anche se dovesse ripensarci, il danno è già stato fatto". Corker ha poi ammesso di aver saputo della decisione, come tutti, dal tweet di Trump. Corker ha poi detto che russi, siriani e iraniani sono contenti della decisione di Trump, mentre "non credo che sentiremo dire dai nostri alleati e amici che è una scelta grandiosa".

Trump aveva poi giustificato la sua decisione affermando che "è tempo che siano gli altri a combattere". Il ritiro dalla Siria "non è una sorpresa. Ho fatto campagna su questo per anni e, sei mesi fa, quando ho detto pubblicamente di volerlo fare, ho acconsentito a restare più a lungo. Russia, Iran, Siria e altri sono i nemici locali dell'Isis. Stavamo facendo il loro lavoro. È ora di tornare a casa e ricostruire #MAGA (Make America Great Again, il suo slogan, ovvero 'rendiamo di nuovo grande l'America, ndr).



"Gli Stati Uniti vogliono essere i poliziotti del Medio Oriente, non ottenendo NULLA, ma spendendo vite preziose e migliaia di miliardi di dollari per proteggere chi, nella maggior parte dei casi, non apprezza quello che facciamo? Vogliamo star lì per sempre? È tempo per gli altri di combattere. Russia, Iran, Siria e molti altri non sono felici che gli Stati Uniti se ne vadano, nonostante quello che dicono le Fake News, perché ora dovranno combattere l'Isis e altri, che odiano, senza di noi. Sto costruendo il più potente esercito del mondo, di gran lunga. L'Isis è spacciato".



Sabato 22 dicembre, poi, si sono aggiunte le dimissioni di Brett McGurk, l'inviato speciale del presidente statunitense per la coalizione che sta combattendo l'Isis. La decisione è stata presa perché "in disaccordo" con la decisione di Trump di ritirare i soldati dalla Siria. McGurk, nominato da Barack Obama, avrebbe dovuto lasciare l'incarico a febbraio, ma ha deciso di anticipare i tempi della sua uscita per la decisione del presidente sulla Siria.