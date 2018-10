Sale la tensione tra Usa e Cina

Se l'incontro di domenica 7 ottobre con il leader nordcoreano Kim Jong Un è stato "produttivo", quello odierno che il segretario americano di Stato Mike Pompeo ha avuto con la controparte cinese Wang Yi peggio non poteva andare.

Nel faccia a faccia che si è tenuto a Pechino, la nazione asiatica ha chiesto all'America di Donald Trump di "mettere fine ad azioni sbagliate". Il riferimento è al fatto che Washington è accusata di "aumentare costantemente" le tensioni commerciali, di interferire sul fronte riguardante Taiwan "ledendo gli interessi della Cina" e di interferire negli affari interni ed esterni della nazione "senza ragione".

Pompeo ha risposto parlando di un "disaccordo cruciale" sulle questioni sollevate da Wang. "Mi dispiace che abbiate scelto di non avere un dialogo strategico tra le nostre due nazioni", ha dichiarato Pompeo dalla capitale cinese. Secondo lui, quel dialogo "sarebbe stata un'opportunità importante per noi per avere discussioni su queste questioni di lungo termine che presentano opportunità per le popolazioni di ambo i Paesi".

La seconda economia al mondo sa di avere, almeno in parte, il coltello dalla parte del manico in tema di Corea del Nord mentre fa i conti con i dazi imposti da Trump su 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi (altri dazi per 267 miliardi sono stati promessi dal presidente Usa). Il Paese asiatico - che ha annunciato un altro taglio dei requisiti sulle riserve obbligatorie delle banche - è visto come un facilitatore di un piano di denuclearizzazione della nazione più isolata al mondo e di cui resta di fatto l'unico partner commerciale.

Se dunque gli Usa puntano a isolare commercialmente la Cina, impedendo a Ue, Giappone e Regno Unito di siglare accordi ad hoc, la Cina punta a isolare gli Usa sul fronte diplomatico ostacoldando magari i progressi sul fronte nordcoreano. Mentre Pompeo ha accordato con Kim di avere un secondo summit con Trump "il prima possibile", la Russia ha invitato il leader nordcoreano al Cremlino. Nel frattempo il presidente cinese Xi Jinping dovrebbe recarsi a Pyongyang e, stando alla Corea del Sud, non è da escludere un vertice tra Giappone e Corea del Nord.