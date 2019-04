Salvini tra le 100 persone più influenti al mondo secondo Time

"Sono d'accordo con il [leader] nordcoreano Kim Jong Un: i nostri rapporti personali restano molto buoni, forse il termine eccellenti sarebbe ancora più accurato, e un terzo summit potrebbe essere positivo per capire pienamente le posizioni reciproche. La Corea del Nord ha un incredibile potenziale per una crescita straordinaria e u successo economico sotto la leadership del presidente Kim. Non vedo l'ora che arrivi il giorno, ed è possibile che sia presto, in cui le armi nucleari e le sanzioni potranno essere rimosse e poi osservare la Corea del Nord diventare una delle nazioni di maggior successo al mondo!". Questo il commento del presidente statunitense, Donald Trump, in seguito alle dichiarazioni provenienti dalla Corea del Nord.