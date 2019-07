Scandalo 1Mdb: Deutsche Bank sotto inchiesta in Usa, per Trump è "malefica"

Ap

Si acuisce lo scontro diplomatico tra Washington e Londra, dopo che la stampa britannica ha reso pubbliche alcune note dell'ambasciatore del Regno Unito, Kim Darroch, in cui l'amministrazione di Donald Trump è definita "inetta". Trump, su Twitter, ha risposto che Darroch "è un tipo molto stupido" e ha criticato la premier del Regno Unito, Theresa May, per il "disastro" sulla Brexit; la May, in precedenza, aveva preso le parti dell'ambasciatore, affermando di avere "piena fiducia" in lui pur non essendo d'accordo con le sue valutazioni.