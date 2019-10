Siria, McConnell contro Trump: "Il ritiro delle truppe è un errore strategico"

Duro attacco di Mitch McConnell a Donald Trump per la linea militare scelta dal Tycoon in Medio Oriente. "Ritirare le forze americane dalla Siria è un grave errore strategico", ha scritto sulle pagine del Washington Post il senatore del Kentucky, leader della maggioranza repubblicana al Senato nonché uno dei più stretti alleati del presidente americano.

Il ritiro, scrive il senatore nel suo editoriale, "lascerà il popolo e il territorio americano meno sicuro, ridarà forza ai nostri nemici e indebolirà importanti alleanze". Secondo McConnell, "il ritiro recentemente annunciato rischia di ripetere l'esito dell'avventato ritiro dall'Iraq dell'amministrazione Obama che favorì in primo luogo lo Stato Islamico".

McConnell chiede poi di reintrodurre le truppe americane e di "separare Ankara da Mosca riportandola all'ovile Nato", senza che gli Usa abbandonino "il mantello della leadership globale". Un lungo editoriale, nel quale il senatore repubblicano sottolinea tre lezioni da tener presente. La prima è che la minaccia del terrorismo islamico radicale "è reale" e rimane concreta anche per gli Stati Uniti. La seconda è che "non c'è sostituto per la leadership americana": non c’è nazione al mondo con la "nostra capacità di guidare campagne internazionali in grado di sconfiggere i terroristi e contribuire a stabilizzare la regione", sostiene McConnell.

La terza lezione riguarda invece il fatto che gli "Stati Uniti non sono soli in questa lotta". "Negli ultimi anni le campagne contro l'Isis e i talebani in Iraq, Siria o Afghanistan sono state fatte prima di tutto dalle forze locali", spiega McConnell secondo cui "ironicamente la Siria è stata un modello per questo approccio progressivamente di successo".

Non è tutto perché per il senatore repubblicano "il ritiro delle truppe americane, a meno che non sia fermato, inviterà il brutale regime di Assad in Siria e i suoi sostenitori iraniani ad espandere la loro influenza. E stiamo ignorando gli sforzi russi per sfruttare la loro crescente posizione dominante in Siria per accumulare potere e influenza nel Medio Oriente e oltre".

E sebbene non ci siano riferimenti diretti al presidente Trump appaiono evidenti alcune stoccate dirette all’inquilino della Casa Bianca. "Dobbiamo farci guidare dai nostri interessi nazionali e non dalle emozioni", scrive McConnell che poi si chiede: "Anche se l'offensiva del presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel nordest della Siria è sbagliata, è davvero il caso che gli Usa preferiscano che le forze russe, siriane e iraniane controllino la regione piuttosto che la Turchia, nostro alleato Nato?".