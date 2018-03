Spotify prevede un rallentamento della crescita di ricavi e utenti

In vista del suo debutto al New York Stock Exchange il 3 aprile prossimo attraverso una insolita quotazione diretta, Spotify Technology ha fornito l'outlook per il 2018.

Stando a un documento depositato presso l'autorità di borsa Usa, l'azienda svedese numero uno al mondo nei servizi di musica in streaming ha detto di aspettarsi per l'anno in corso ricavi e utenti in crescita ma con meno slancio rispetto allo scorso. Gli sforzi per diventare redditizia tuttavia procedono.

I ricavi sono visti in rialzo tra il 20% e il 30% a 4,9-5,3 miliardi di euro, in rallentamento rispetto al +39% registrato nel 2017 (quanto il fatturato fu di 4,09 miliardi). Per il solo primo trimestre, il gruppo si aspetta vendite pari a 1,1-1,15 miliardi, in aumento del 22-27% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Spotify conta di chiudere il 2018 con 92-96 milioni di iscritti ai suoi servizi a pagamento, ossia in rialzo del 30-35% sul 2017 ma sotto il +46% annuo registrato nel 2017 rispetto al 2016. Spotify inoltre calcola di arrivare a marzo a un totale di 168-171 milioni di utenti attivi su base mensile contro i 157 milioni sparsi in 61 Paesi a fine 2017 (di cui 71 milioni di tipo premium, ma questa cifra include anche un numero non specificato relativo a chi sta provando gratuitamente il servizio a pagamento). Nel documento alla Securities and Exchange Commission, Spotify cita i 71 milioni di utenti premium dicendo di "credere che siano quasi il doppio" rispetto a quelli del suo "principale competitor, Apple Music". Stando a quanto rivelato il mese scorso da Eddy Cue, vicepresidente senior di Apple che supervisiona Apple Music, il servizio musicale offerto dal produttore dell'iPhone vanta 38 milioni di abbonati più altri 8 milioni che lo stanno testando gratis. Diversamente da Apple, Spotify offre l'opzione di non pagare per usare il servizio (in quel caso, al posto di una quota mensile, l'utente è costretto ad ascoltare inserzioni pubblicitarie).

Il gruppo - in perdita sin dal suo lancio nel 2008 - conta che la sua strategia centrata sulla crescita lo renda redditizio nel lungo termine. Il free cash flow - il denaro a disposizione dell'azienda al netto delle spese per capitale ma al lordo dei costi come quelli in marketing e in ricerca e sviluppo - è diventato positivo: lo scorso anno è stato pari a 109 milioni di euro. Durante la prima presentazione agli investitori, il mese scorso il direttore finanziario Barry McCarthy aveva detto che "diventare il servizio di musica in streaming più grande al mondo è stato costoso ma il trend verso la redditività è chiaramente evidente".

Spotify - che in un altro documento datato 28 febbraio aveva detto di avere chiuso il 2017 con una perdita di 1,24 miliardi di euro, peggio di quella di 539 milioni di euro del 2016 - si aspetta nel 2018 margini tra il 23 e il 25% dal 21% del 2017 e il 14% del 2016.

Anche se il 90% del fatturato di gruppo è generato dagli abbonamenti, Spotify crede che l'offerta di servizi gratuiti sia il tramite per portare le persone a pagare. L'idea è che più utenti usano gratuitamente Spotify, più ce ne saranno che alla fine sceglieranno di pagare. Al dicembre 2017, ha spiegato l'azienda, il 50% degli utenti attivi mensilmente è diventato premium entro 36 mesi. I piani sconto offerti a famiglie e studenti, un altro modo per attrarre ascoltatori, hanno tuttavia ridotto i ricavi generati da ogni utente pagante, in media a 5,24 euro al mese nell'ultimo trimestre del 2017 da 7,06 euro nel 2015. La percentuale di utenti che però ha abbandonato Spotify è scesa al 5,1% di fine 2017 dal 6% dell'anno precedente e dal 7,5% di quello ancora prima.