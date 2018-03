È stata una settimana difficilissima per il settore tecnologico

È stata una settimana terribile per il settore tecnologico. E il problema non è soltanto a Wall Street, dove il pessimo andamento dei colossi tech, Facebook in prima fila, hanno fatto chiudere la borsa americana in rosso, con il Dow che ha terminato la settimana peggiore dal gennaio del 2016. I colossi tech sono di fronte a una crisi non solo economica ma di fiducia.

Scrive Axios: "La promessa utopica di progresso tecnologico sta dando spazio a una sfida molto difficile per trovare un bilanciamento tra l'innovazione e la responsabilità sociale. Questo significa audizioni al Congresso, indagini, probabilmente almeno qualche regolamento - e un aumento dello scetticismo sulla promessa che i cambiamenti guidati dalla tecnologia trasformeranno le nostre vite".

Sono due i principali episodi della settimana.

1. Facebook che è stata sconvolta dalla scandalo Cambridge Analytyca: la società di consulenza che ha lavorato per Donald Trump ha usato i dati di 50 milioni di utenti Facebook per fare pubblicità mirate e spostare il voto verso l'attuale presidente. Nonostante Facebook ha detto di non sapere nulla e che prenderà provvedimenti, in questo momento la fiducia in mark Zuckerberg e nel suo colosso è ai minimi storici. Adesso il Congresso ha chiesto a Zucky spiegazioni, il prima possibile, visto che l'intervento su CNN di giovedì sera non sembra aver chiarito molto la questione. Nonostante il Congresso repubblicano non dovrebbe approvare un nuova legge sulla privacy, in Europa a maggio arriverà un provvedimento che restringe di molto le possibilità di uso dei dati fatto da Facebook e dagli altri colossi.



Tuttavia anche negli Usa ci sono opinioni molto simili a quelle europee. C'è chi chiede più regole per i colossi tech, c'è anche chi invece crede che si debba creare un'agenzia che controlli come vengono usati i dati.

2. Un veicolo autonomo di Uber, un Suv Volvo XC90, ha investito e ucciso una donna di 49 anni a Tempe, piccola città dell'Arizona, dove il gruppo stava svolgendo i test su strada. La donna, Elaine Herzberg, stava attraversando (erano le 10 di sera) su una strada molto trafficata con la sua bicicletta. Le striscie pedonali più vicine si trovavano a 100 metri. L'auto andava a 38 miglia orarie, il limite è di 35 su quella strada, mentre l'autista a bordo stava guardando il cellulare.

L'incidente, il primo mortale per un pedone, ha portato Uber a sospendere i test a Phoenix, Pittsburgh, San Francisco e Toronto. Il gruppo sperava di iniziare a offrire il servizio nei prossimi due anni e insieme a Volvo aveva già stabilito la consegna di 24.000 auto. L'aumento dello scetticismo e del dibattito sul tema dovrebbe spingere i colossi che stanno sperimentando la tecnologia ad aumentare i controlli e la sicurezza. Questo mentre diversi esperti parlano di blind spot della tecnologia.



3. A Capitol Hill invece è stata apporvata una legge sul traffico sessuale di minori online. Il provvedimento per la prima volta ritiene responsabili le piattaforme che ospitano le pubblicità o i messaggi sui minori. Nonostante sia un piccolo segnale mostra come i politici a Washington stiano iniziando a prendere sul serio il mondo della tecnologia, i suoi abusi e i rischi per la società.

4. Intanto in Europa la Commissione europea ha proposto una legge che prevede di fare pagare il 3% di tasse sui ricavi ai colossi tech nei paesi europei in cui hanno una sede. Non tutti i paesi europei avrebbero accettato questa possibilità.

5. Infine a Washington è iniziato il processo per fermare l'accordo da 85 miliardi di dollari tra AT&T e Time Warner. Non sarà certo un processo breve, si attende infatti che duri almeno due mesi. La decisione darà un indirizzo chiaro su come si trasformerà l'industria delle telecomunicazioni e dell'intrattenimento nei prossimi anni.