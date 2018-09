Trump attacca l'Opec: "Ci frega"

Per la seconda volta in cinque giorni, il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare l'Opec, accusato di "fregare" gli Stati Uniti e il resto del mondo. "Questo non mi piace e non dovrebbe piacere a nessuno", ha affermato il leader Usa suscitando nuovi mugugni nella platea dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla quale si è rivolto per la seconda volta da quando ha messo piede alla Casa Bianca nel gennaio 2017.

I prezzi del petrolio "sono troppi alti, non va bene", ha continuato Trump dicendo che il cartello e i suoi alleati devono "smettere di alzare i prezzi e iniziare ad abbassarli". Il 20 settembre scorso, in un tweet, Trump aveva scritto: "Proteggiamo i Paesi del Medio Oriente, non sarebbero sicuri per molto senza di noi eppure continuano a spingere per prezzi del petrolio sempre più alti! Ce ne ricorderemo. Il monopolio dell'Opec deve abbassare i prezzi!".

Il pressing Usa è stato ignorato domenica scorsa ad Algeri (Algeria), da dove l'Opec e le 10 nazioni come la Russia che non ne fanno parte (ma che da fine 2016 sono impegnate insieme a riequilibrare il mercato) hanno deciso di non alzare ulteriormente la produzione.

Trump sembra ignorare il fatto che sono le sue politiche ad avere gonfiato i prezzi del barile, a cominciare dal ritiro - annunciato nel maggio 2018 - degli Stati Uniti dallo storico accordo sul nucleare iraniano. La mossa porterà Washington a imporre un secondo round di sanzioni contro Teheran dal 5 novembre, promettendo di punire chiunque non avrà ridotto a "zero" le importazioni di greggio iraniano. La prospettiva di un calo delle esportazioni di barili iraniani e di una riduzione delle scorte ha alimentato la corsa del petrolio. Anche perché gli analisti - e il Ceo di Eni, Claudio Descalzi - dubitano sull'effettiva capacità dei Paesi produttori di aumentare il loro output per controbilanciare quello in calo a Teheran.

Come era prevedibile, il presidente americano è tornato ad attaccare l'Iran facendo pressing "su tutte le nazioni per isolare" Teheran. Il leader Usa è tornato a parlare di una "dittatura corrotta" alla guida dell'Iran e a definire "orribile" lo storico accordo nucleare siglato nell'estate del 2015.

La Ue continua a difendere quell'intesa e si prepara a creare - come annunciato alla vigilia dell'intervento di Trump - un 'veicolo speciale' per consentire alle aziende europee di continuare a fare business con Teheran, contro cui dal 5 novembre Washington imporrà un secondo round di sanzioni destinate a mettere in ginocchio il settore petrolifero iraniano.