Trump chiese a Zelensky di indagare sui Biden: "Facci questo favore"

Il presidente statunitense, Donald Trump, chiese all'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, di indagare sull'ex vicepresidente Joe Biden e sul figlio Hunter, offrendo la collaborazione del segretario alla Giustizia Usa, William Barr, e del suo avvocato Rudy Giuliani. "Vorrei che ci facessi un favore" disse Trump, sottolineando che gli Stati Uniti "hanno fatto molto per l'Ucraina". È quanto emerge dalla ricostruzione della telefonata tra i due leader, al centro delle accuse che potrebbero portare all'impeachment di Trump.

Dal documento diffuso dalla Casa Bianca, che si basa su "note e ricordi" delle persone presenti nella Situation Room e dei membri del Consiglio di sicurezza nazionale, emerge che Trump, prima di chiedere al presidente ucraino di indagare sul figlio di Biden, gli ricordò che gli Stati Uniti inviano aiuti a Kiev, mentre l'Unione europea non fa abbastanza. Secondo le trascrizioni, Trump non fece un esplicito collegamento tra gli aiuti statunitensi - bloccati una settimana prima - e un'indagine su Hunter Biden. Zelensky rispose che il presidente statunitense "aveva assolutamente ragione" a dire che i Paesi europei "non fanno quanto dovrebbero per l'Ucraina".

Durante la telefonata, Trump ribadì un'accusa infondata, ovvero che Joe Biden, da vicepresidente, chiese il licenziamento del procuratore generale Viktor Shokin, che aveva ereditato una vasta indagine sulla corruzione che riguardava Burisma - la società energetica che aveva, nel suo board, Hunter Biden - per proteggere il figlio. Biden, però, ag" in linea con la politica dell'amministrazione Obama e a sostegno dei riformatori ucraini, visto che Shokin era considerato un corrotto; inoltre, Washington sosteneva le indagini su Burisma, che invece erano a rischio nelle mani di Shokin. Lo scorso maggio, il nuovo procuratore generale disse che non c'era alcuna prova contro Biden o suo figlio.

"Si parla molto del figlio di Biden, che Biden fermò le indagini e molte persone vogliono saperne di più, quindi sarebbe grandioso se tu potessi fare qualsiasi cosa" disse Trump a Zelensky. "Biden - aggiunse - andava in giro a vantarsi di aver fermato le indagini, quindi se potessi indagare...mi sembra una cosa orribile". Zelensky assicurò a Trump la collaborazione del nuovo procuratore generale e chiese al presidente statunitense di condividere informazioni "utili per l'indagine".

Ieri, la speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha annunciato l'apertura di un'indagine per l'impeachment del presidente, accusato di abuso di potere. Oggi, ha detto che la trascrizione della telefonata conferma il bisogno di un'inchiesta per l'impeachment del capo di Stato. Trump, ha detto Pelosi, "ha cercato di rendere l'illegalità una virtù in America e ora la sta esportando all'estero". "La pubblicazione degli appunti sulla chiamata conferma che il presidente ha tenuto comportamenti che minano l'integrità delle nostre elezioni, la dignità dell'ufficio che occupa e la nostra sicurezza nazionale". Hillary Clinton, ex first lady ed ex segretaria di Stato, candidata democratica alle elezioni del 2016, perse contro Trump, ha commentato su Twitter: "Il presidente degli Stati Uniti ha tradito il nostro Paese. Non è una dichiarazione politica, è la dura realtà, e dobbiamo agire [..] Sostengo l'impeachment". Trump ha difeso la telefonata, ribandendo che "non c'è stata alcuna pressione" e che l'inchiesta per l'impeachment è "una disgrazia".