Trump contro Wto: la Cina non è un'economia in via di sviluppo

A pochi giorni dalla ripresa dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina, il presidente americano, Donald Trump, ha lanciato messaggi tutt'altro che accomodanti. Prima ha insinuato che la Cina aspetterà le elezioni presidenziali statunitensi del novembre del 2020 per siglare un accordo. Poi ha ordinato alla sua squadra di governo di trovare un modo per costringere l'Organizzazione mondiale del commercio (il Wto da cui ha più volte minacciato di ritirarsi) a cambiare il modo in cui tratta certe nazioni. La Cina è chiaramente quella nel mirino ma anche Messico, Emirati Arabi Uniti e Qatar sono citati.

"Il Wto non funziona visto che le nazioni più ricche al mondo sostengono di essere paesi in via di sviluppo per evitare le regole del Wto e ottenere un trattamento speciale. Basta", ha scritto Trump in un tweet. "Oggi [venerdì 26 luglio] ho ordinato al rappresentante commerciale Usa di agire affinché le nazioni smettano di barare a spese degli Usa".

La Cina entrò a fare parte del Wto nel 2001 con lo status di nazione in via di sviluppo. Questo significa che può godere di sussidi alle esportazioni e di alcuni vantaggi di cui altre economie avanzate si sono lamentate in passato.

A Trump non sta bene che in base alle regole in vigore, il Wto consenta a una nazione di decidere quale status avere, quello di nazione in via di sviluppo o no. Per questo chiede un cambiamento delle norme. Altrimenti Washington inizierà a trattare i suoi partner commerciali sulla base dello status che reputa più idoneo. L'idea è che lo status di nazione in via di sviluppo ha permesso alla Cina di crescere senza essere costretta a limitare i sussidi che Pechino elargisce alle aziende della nazione. Per questo Trump ha affermato che l'economia cinese è cresciuta "a razzo" da quando la nazione è entrate nel Wto. Dal canto suo la Cina sostiene di essere "la più grande economia in via di sviluppo al mondo" e di non volere tirarsi indietro rispetto alle sue "responsabilità internazionali" e si è detta disposta a "onorare i suoi obblighi nell'ambito del Wto che siano compatibili con il nostro livello di sviluppo".

L'ultima minaccia di Trump va ad aggiungersi al pressing esercitato da tempo sul Wto. Continua infatti l'ostruzionismo dell'amministrazione Trump nel nominare i nuovi membri dell'Appellate Body, il massimo organo della Wto con potere decisionale sulle dispute commerciali tra membri. Teoricamente è composto da sette persone ma, stando al sito della Wto, solo tre ne fanno attualmente parte. La carenza di giudici già rende impossibile l'adozione di decisioni. E visto che a dicembre scadrà il mandato di due dei giudici rimasti, la capacità decisione dell'Appellate Body praticamente è morta. Gli Usa non sono preoccupati visto che per loro l'Appellate Body ha abusato dei suoi poteri con alcune delle sue interpretazioni legali. La Cina non è d'accordo, convinta che l'America stia provocando la paralisi del sistema.