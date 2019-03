Trump: "Il Messico fermi i migranti o chiuderò il confine"

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha minacciato ancora di chiudere il confine meridionale la prossima settimana, se il governo del Messico non impedirà ai migranti irregolari di raggiungere la frontiera. "Lo terremo chiuso per molto tempo. Non sto giocando. Il Messico deve fermarli" ha detto Trump, durante una visita in Florida. La chiusura del confine potrebbe anche riguardare "tutti gli scambi commerciali" ha dichiarato, rispondendo alla domanda di un giornalista.

Venerdì, su Twitter, Trump aveva scritto: "Il Messico deve fermare gli illegali e non farli entrare nel nostro Pese attraverso il confine meridionale [...] Se il Messico non ferma immediatamente TUTTI gli immigrati illegali che arrivano negli Stati Uniti dal confine meridionale, CHIUDERO' il confine, o ampie parti del confine, la prossima settimana. Sarebbe cos" facile per il Messico da fare, ma loro prendono solo i soldi e 'parlano'. Noi abbiamo perso un sacco di soldi con loro, chiudere il confine sarebbe una buona cosa!". Inoltre, il presidente ha accusato anche i democratici, che hanno dato al Paese "le più deboli leggi sull'immigrazione di tutto il mondo. IL CONGRESSO DEVE CAMBIARE LE NOSTRE DEBOLI LEGGI SULL'IMMIGRAZIONE ORA".

La nuova polemica con il Messico è nata nelle ore in cui la ministra degli Interni del Messico, Olga Sanchez Cordero, ha detto che la "madre di tutte le carovane" di migranti si sta formando in Honduras. "Siamo consapevoli che una nuova carovana si sta formando in Honduras, che stanno chiamando 'la madre di tutte le carovane'...e che potrebbe comprendere fino a 20.000 persone".

La formazione di carovane e più in generale l'immigrazione sono stati i temi centrali dei colloqui tenuti in settimana da Sanchez insieme alla segretaria per la Sicurezza nazionale statunitense, Kirstjen Nielsen, a Miami. Sanchez ha riferito che Nielsen le ha detto che gli Stati Uniti hanno riportato nei Paesi d'origine almeno 76.000 migranti, a febbraio, e che a marzo il numero dei rimpatri dovrebbe salire a 90.000 unità, per un totale di 900.000 entro la fine dell'anno.

Migliaia di migranti lasciano povertà e violenza in Honduras, Guatemala ed El Salvador, entrano in Messico e si dirigono verso gli Stati Uniti. Nonostante il governo messicano abbia emesso oltre 10.000 visti umanitari per permettere ai migranti di vivere e lavorare in Messico per un anno, la maggior parte preferisce continuare il viaggio per poi chiedere asilo negli Stati Uniti.