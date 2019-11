Trump si schiera contro le politiche ambientali della California, nonostante gli incendi

Il mondo guarda alla California come il contrappeso alle politiche volute dall’amministrazione Trump e atte a smantellare i correttivi adottati in passato per ovviare al cambiamento climatico. Ma questa settimana, e nonostante le promesse di aiuto provenienti da Washington, lo stato Usa si e’ trovato con le mani legati nel fronteggiare i rovi che da giorni lo stanno devastando.

Da quando si e’ insediato alla Casa Bianca, Donald Trump sta attivamente cercando di smantellare le politiche sul cambiamento climatico: ha pubblicamente confutato le conclusioni della comunità scientifica sul tema, ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi e ha istruito l’agenzia ambientale americana a fare marcia indietro sulle regole che limitano l’utilizzo dei combustibili fossili.

Ma gli sforzi del presidente si sono concentrati in particolare sulla California, a causa dell’immagine che lo stato si e’ costruito come punto di riferimento nazionale sulle politiche ambientali.

“Siamo in guerra contro gli incendi piu’ devastanti della storia del nostro stato e Trump sta conducendo un assalto frontale all’antidoto”, ha notato il governatore della California, Gavin Newsom, in un’intervista al New York Times. “Quel che e’ assurdo e’ che (Trump) sta facendo tutto giusto in termini di risposta a questi disastri e tutto sbagliato per fronteggiare le cause”, ha aggiunto Newsom.

La California lotta contro gli incendi stagionali da oltre un secolo ma gli scienziati credono che il cambiamento climatico ha peggiorato la situazione negli Stati Uniti occidentali. Ma, storicamente, i peggiori incendi sono avvenuti negli ultimi due anni. Pochi giorni fa, e per la prima volta, e’ stato lanciato l’allarme rosso nell’estremo sud della California dove sono gia’ state evacuate circa 200.000 persone.