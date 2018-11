Uccisione Khashoggi, Trump sta con l'Arabia Saudita: "Grande alleato, investirà 450 miliardi negli Usa"

Gli Stati Uniti stanno dalla parte dell'Arabia Saudita, nonostante l'uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, definita "inaccettabile" e "orribile". Stanno, soprattutto, dalla parte dei 450 miliardi di dollari che Riad ha promesso di investire nel Paese, come candidamente ammesso dal presidente Donald Trump, che ha diffuso un comunicato sulla questione. D'altra parte, si è 'giustificato', "potremmo non conoscere mai i fatti" relativi all'assassinio di Khashoggi, ucciso il 2 ottobre nel consolato del suo Paese a Istanbul, in Turchia.

"I nostri rapporti sono con il regno dell'Arabia Saudita" ha sottolineato Trump, parlando di un "grande alleato nella lotta molto importante contro l'Iran". Un alleato con cui è stato firmato un accordo che prevede la vendita di armi a Riad per 110 miliardi di dollari, da parte di "Boeing, Lockheed Martin, Raytheon e altre grandi società statunitensi". "Se stupidamente cancellassimo questi contratti, la Russia e la Cina ne beneficerebbero enormemente e sarebbero molto contente di ottenere tutti questi nuovi affari. Sarebbe un meraviglioso regalo, direttamente dagli Stati Uniti!".

Parlando dei 450 miliardi di dollari, Trump ha sottolineato che si tratta di "una somma record, che creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro, un incredibile sviluppo economico e ulteriore benessere per gli Stati Uniti"; poi, il presidente ha fatto notare che l'Arabia Saudita "è il più grande produttore di petrolio al mondo. Sta lavorando con noi e ha tenuto conto delle mie richieste per tenere i prezzi del petrolio a livelli ragionevoli". Peccato che di fronte al crollo recente del barile, Riad intenda proporre un taglio della produzione petrolifera alla riunione dell'Opec del 6 dicembre prossimo (cosa che a Trump non piacerebbe).

Come già detto domenica scorsa, Trump ha poi affermato che forse non si conosceranno "mai" i fatti legati all'uccisione di Khashoggi. Il comunicato di Trump segue i risultati delle indagini della Cia, secondo cui sarebbe stato il principe ereditario Mohammad bin Salman a ordinare l'assassinio, secondo le indiscrezioni di stampa. Trump ha detto che il principe ha "negato con forza di essere a conoscenza della pianificazione e dell'uccisione di Khashoggi. Le nostre agenzie d'intelligence continuano a valutare tutte le informazioni". "Può benissimo essere che il principe fosse a conoscenza di questo tragico evento. Forse sì, forse no!". Per questo, "gli Stati Uniti intendono restare un saldo alleato dell'Arabia Saudita per assicurare gli interessi del nostro Paese".

Trump ha poi ricordato che al Congresso c'è chi preme per punire Riad. "Capisco che ci siano legislatori che, per ragioni politiche o di altro tipo, vorrebbero che le cose andassero diversamente. Valuterò le idee che mi verranno presentate ma solo se in linea con la sicurezza assoluta dell'America". Per il presidente, bastano le sanzioni imposte la settimana scorsa contro 17 sauditi coinvolti nell'omicidio, che ha spinto invece la Germania a bloccare la vendita di armi a Riad.



Il comunicato di Trump, dopotutto, iniziava così: "Prima l'America! Il mondo è un posto molto pericoloso!"; il presidente poi citava l'Iran e la sua guerra per procura contro l'Arabia Saudita in Yemen e il suo tentativo di destabilizzare l'Iraq, il sostegno "ai terroristi" di Hezbollah e al "dittatore" siriano Bashar al-Assad. Dall'altra parte, invece, l'"Arabia Saudita sarebbe contenta di ritirarsi dallo Yemen, se gli iraniani accettassero di andarsene. Fornirebbe immediatamente gli aiuti umanitari di cui c'è così disperatamente bisogno".