Visa: la trimestrale supera le stime, alza l'outlook

Visa ha guadagnato terreno ieri nel dopo mercato a Wall Street grazie a una trimestrale migliore delle stime degli analisti e una revisione al rialzo del suo outlook.

Nei tre mesi al 31 marzo scorso il gruppo - che come la rivale MasterCard impone commissioni alle istituzioni finanziarie per le transazioni che passano sulle sue reti - ha messo a segno utili di 2,6 miliardi di dollari, o 4,46 dollari per azione, in rialzo del 505% dai 430 milioni, o 72 centesimi per titolo, dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Escludendo voci straordinarie, tra cui la riorganizzazione legale di Visa Europe e la formazione di Visa Foundation, i profitti per azione sono saliti del 30% a 1,11 dollari per titolo, meglio delle attese pari a 1,02 dollari per azione.

In quello che per Visa rappresenta il secondo trimestre fiscale, i ricavi sono aumentati del 13% a 5,1 miliardi di dollari, sopra il consenso per 4,81 miliardi. A fare da traino, ha spiegato il gruppo, è stata la crescita dei volumi di pagamento (+11%) e delle transazioni gestite (+12% a 29,3 miliardi di dollari).

Visa - il più grande network Usa per numero di carte e di transazioni - ha citato anche tassi di cambio diventati favorevoli.

Il Ceo di Visa, Alfred Kelly, ha definito "ottimo" il secondo trimestre fiscale dicendo che "la crescita dei ricavi è stata migliore delle attese e molti dei nostri business chiave hanno accelerato rispetto al primo trimestre". Stando al Ceo, "i fondamentali delle nostre attività core restano robuste nel mondo e il nostro team continua a portare avanti una strategia che punta a una crescita di lungo termine. Sulla base dei risultati del nostro primo semestre, stiamo alzando le nostre stime per i ricavi e gli utili annui".

Per l'intero esercizio 2018, Visa ha detto di aspettarsi una crescita dei ricavi a doppia cifra (tra il 10 e il 15%) e non più a singola cifra (tra il 5 e il 9%). Gli utili per azione saranno sostenuti da un impatto positivo dato dalla riforma fiscale approvata in Usa prima di Natale e dai cambi valutari.

In attesa dei conti, giunti a mercati Usa chiusi, il titolo aveva perso lo 0,05% a 121,21 dollari. Nel dopo mercato ha corso di quasi l'1,6% a 123,56 dollari. Da inizio anno è salito del 6,3% e negli ultimi 12 mesi del 31,59%.