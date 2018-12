Wall Street archivia il peggiore anno dal 2008, S&P 500 ha perso oltre il 6%

Il Dow Jones Industrial Average e l'S&P 500 hanno archiviato con il 2018 il peggiore anno dal 2008, l'anno in cui esplose la peggiore crisi economico-finanziaria dalla Grande Depressione degli anni '30 del secolo scorso. I due indici hanno anche messo a segno il peggiore dicembre dal 1931 con cali, rispettivamente, dell'8,7% e del 9,2% contro una flessione mensile del Nasdaq Composite del 9,5% (il peggiore dicembre dal 2002).

Per il 2018 l'indice delle 30 blue chip ha lasciato sul terreno il 5,6%, quello benchmark il 6,2% e quello tech il 3,9%. Dieci anni fa il Dow aveva perso nell'anno il 33,8% e l'S&P 500 il 38,5% mentre il Nasdaq aveva ceduto il 40%.

Per l'S&P 500 e il Dow è stato il primo anno in calo su tre mentre per il Nasdaq il primo dopo sei di fila in aumento.

Solo nell'ultimo trimestre la flessione dell'S&P 500 e del Nasdaq è stata rispettivamente del 13,97% e del 17,5%, la peggiore dal quarto trimestre dal 2008. Nel periodo il Dow ha perso quasi il 12%, la performance più brutta dal primo trimestre del 2009.

L'ultima seduta dell'anno è finita in rialzo, dell'1,15% circa per il Dow, arrivato a 23.327 punti; dello 0,85% per l'S&P 500, spintosi a 2.507 punti; dello 0,77% per il Nasdaq, giunto a quota 6.635.

A sostenerli è stato un tweet del presidente americano, Donald Trump, che nel weekend aveva detto di avere parlato al telefono con il leader cinese Xi Jinping e che "grandi progressi" sono stati fatti per raggiungere un accordo commerciale tra le due principali potenze mondiali. Gli investitori hanno preferito ignorare indiscrezioni secondo cui Trump ha esagerato volendo calmare i mercati, che la settimana scorsa avevano vissuto una fortissima volatilità.

I rischi di una escalation delle tensioni commerciale sull'asse Washington-Pechino sono stati sicuramente tra i principali fattori che hanno fatto preoccupare gli investitori e provocato repentine variazioni degli indici a Wall Street. Il 2018 era iniziato con la decisione di Trump di imporre dazi del 30% sui pannelli solari e del 20% sulle lavatrici in arrivo in Usa, mosse che chiaramente avevano nel mirino la nazione asiatica. Nel corso dell'estate il governo Trump ha poi imposto due round di tariffe doganali del 25% pensate per colpire esclusivamente le importazioni cinesi, uno da 34 miliardi di dollari a luglio e un'altro da 16 miliardi ad agosto. A settembre sono scattati altri dazi del 10% su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi, che sarebbero dovuti salire al 25% da domani se Trump e Xi lo scorso primo dicembre non avessero siglato una tregua commerciale di 90 giorni. Per un accordo c'è tempo fino al primo marzo.

Nel frattempo, come il resto del mondo (fatta eccezione per la Corea del Sud), anche l'Unione europea cos" come Canada e Messico sono stati colpiti dal primo giugno scorso da dazi americani su acciaio e alluminio. Con la Ue, Trump ha siglato una tregua a luglio e i negoziati continuano (con la speranza, a Bruxuelles, che Washington non imponga dazi sulle auto importate in Usa). Con Canada e Messico, l'America ha sottoscritto in autunno un nuovo accordo commerciale - chiamato Usmca - pensato per sostituire il vecchio Nafta. In ambo i casi i dazi sui metalli restano in vigore.

Commercio a parte, anche i timori di una frenata dell'economia globale hanno preoccupato i mercati. E una guerra a colpi di dazi tra Usa e Cina di certo peggiorerebbe il quadro congiunturale a cominciare da quello della nazione asiatica, che già ha dato segni di rallentamento.

A tutto ciò si è aggiunta una Federal Reserve che, come aveva previsto, ha alzato i tassi quattro volte nel 2018 infischiandose del pressing di Trump. Il 19 dicembre scorso, la data dell'ultima stretta, la banca centrale Usa ha tagliato a due da tre il numero dei rialzi previsti nel 2019 ma il mercato si aspettava una previsione più da "colomba". A complicare il quadro sono state le continue critiche del presidente Usa non solo contro la Fed ma anche e soprattutto contro il suo governatore, il repubblicano Jerome Powell da lui scelto per prendere il posto della democratica Janet Yellen dallo scorso febbraio. Anche solo i rumor che Trump si sia chiesto se ha il potere di silurare Powell ha fatto preoccupare Wall Street, che vedrebbe in una simile mossa un colpo all'indipendenza della Fed.

I fari sono già puntati su venerdì prossimo, quando Powell parteciperà a un evento insieme a Yellen e al predecessore di questa ultima, Ben Bernanke. Si tratta di un trio perfetto: Bernanke è l'uomo che nel dicembre 2008 portò i tassi praticamente a zero, Yellen è la donna che nel dicembre del 2015 alzò i tassi per la prima volta dal giugno 2006, Powell è colui che è chiamato a pilotare la Fed nell'America di Trump. Un Paese fatto di spese in aumento e stimoli fiscali che rendono sempre più insostenibile il debito pubblico. La linea isolazionista di Trump, probabilmente, tornerà a scontrarsi contro il globalismo degli altri leader che a fine gennaio parteciperanno come lui al World Economic Forum di Davos.