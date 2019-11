Amazon fa causa al Pentagono per l'appalto da 10mld assegnato a Microsoft

iStock

Manca solo l’annuncio ufficiale ma la discesa in campo per la presidenziali del 2020 di Michael Bloomberg sembra ormai scontata, tant’è che la macchina elettorale è già in moto. Come riporta il New York Times, il miliardario ex sindaco di New York ha infatti speso almeno 30 milioni di dollari per acquistare una settimana di spot elettorali in vista della sua candidatura, tra i democratici, per la corsa alla Casa Bianca.