Ci sono 607 miliardari negli Usa: solo 5 sono afroamericani

"Diventare miliardari in America non è facile per nessuno, ma lo è ancora di più se sei nero". A dirlo è Business Insider dopo aver analizzato la lista dei 607 Paperoni d’America stilata da Forbes e tra loro solo cinque sono afroamericani. E se qualcuno pensa che questa statistica sia casuale lo studio di consulenza McKinsey rivela esattamente l’opposto. Se nel 1992, il patrimonio netto medio delle famiglie bianche era superiore di 100 mila dollari rispetto a quello delle famiglie nere, nel 2016 è cresciuto di circa 50mila dollari superando i 150 mila dollari. Un divario economico tra bianchi e neri che evidenzia l’abisso di opportunità economiche che separa cittadini bianchi e cittadini neri.

In realtà, come sottolinea il giornale economico americano, questa sproporzione tra le persone più ricche del mondo non riguarda solo gli Stati Uniti: ampliando lo sguardo, solo 13 dei 2.153 miliardari di tutto il mondo, individuati da Forbes nel 2019, sono neri. Un lieve incremento rispetto al dato del 2018 dove i Paperoni neri era solo 11.

Tornando ad analizzare i miliardari d'America, al quinto posto tra gli afroamericani più ricchi troviamo Shawn Corey Carter, meglio conosciuto come Jay-Z. Molti lo considerano il primo miliardario dell’hip-hop anche se la sua fortuna non deriva solo dalla sua carriera musicale. Il marito di Beyoncé ha incassato circa 500 milioni di dollari dai suoi 14 album, finiti tutti al primo posto in classifica. Come sottolinea Forbes una grande fetta della sua ricchezza proviene però dalle sue imprese: ha fondato la linea d’abbigliamento Iconix vendendola poi per 204 milioni di dollari (circa 186 milioni di euro), è co-proprietario dal 2007 del marchio di cognac "D'Ussé" e possiede una quota di Tidal, servizio di musica streaming comprato nel 2015 e di cui ha ceduto nel 2017 il 33% a Sprint per 200milioni di dollari. Ma non è tutto perché Jay-Z ha anche una collezione d'arte privata del valore di 70 milioni di dollari, una partecipazione in Uber sempre di 70 milioni e possiede beni immobili per circa 50 milioni di dollari. Il totale della sua fortuna supera il miliardo.

Quarto nella lista dei miliardari americani di colore è Michael Jordan, ritenuto da molti il più grande giocatore di basket della storia. Nella sua lunga e vittoriosa carriera professionale l’ex stella dei Chicago Bulls ha guadagnato solo dagli sponsor 1,4 miliardi di dollari. Il suo debutto cinematografico in Space Jam, storica pellicola del 1996, ha invece raccolto al botteghino oltre 250 milioni di dollari. Nel 2010 Jordan ha poi acquistato la franchigia Nba dei Charlotte Hornets il cui valore attuale è di 1,05 miliardi di dollari. C’è inoltre da considerare la rendita che riceve dalla sua linea di scarpe firmata con Nike, l’Air Jordan, che gli garantisce 130 milioni di dollari l’anno. A 56 anni Michael Jordan è lo sportivo più ricco vantando un patrimonio di 1,9 miliardi di dollari (circa 1,7 miliardi di euro).

Sul gradino più basso del podio troviamo invece Oprah Winfrey, il cui patrimonio personale è stato valutato in 2,7 miliardi di dollari (circa 2,5 miliardi di euro). Figlia di una ragazza madre di Kosciusko, cittadina del Mississipi, Oprah è diventata miliardaria nel 2003 dopo aver costruito un impero partendo dal suo show televisivo "The Oprah Winfrey Show" che ha condotto fino al 2011 per 25 anni. Come sottolinea Business Insiderer, Oprah, oggi 66enne, possiede il 25,5% della rete televisiva via cavo OWN, l'8% di WW International e ha di recente firmato un contratto per la creazione di contenuti con Apple TV +. In aggiunta, Oprah ha recitato in alcuni film tra cui "Il colore viola" e "Selma - La strada per la libertà”.

Secondo della lista è invece l'imprenditore David Stewart, fondatore della World Wide Technology, società di servizi tecnologici con un fatturato di 11 miliardi di dollari, tra i cui clienti ci sono Citi, Verizon e il governo federale americano. Oggi il 68enne Stewart è il presidente della società, detiene la maggioranza delle azioni e vanta un patrimonio personale di 3,5 miliardi di dollari (3,2 miliardi di euro).

Infine, al primo posto tra i più ricchi afroamericani degli Usa, troviamo Robert F. Smith, fondatore, presidente e amministratore delegato della società di private equity Vista valutata 46 miliardi di dollari. Smith, il cui patrimonio personale raggiunge i 5 miliardi di dollari (4,6 miliardi di euro) è noto per la sua filantropia: lo scorso maggio, dopo aver ricevuto la laurea ad honorem dall'università di Morehouse ad Atlanta, i cui studenti sono principalmente afroamericani, ha deciso di pagare i debiti contratti da circa 400 di loro per un valore complessivo di oltre 40 milioni di dollari.