La SpaceX di Elon Musk verso l'offerta di connessioni internet satellitari

Elon Musk ha fatto un passo ulteriore verso l'offerta di una connessione internet che passa dallo spazio e che punta a competere con quelle garantite da reti in fibra ottica o via cavo. La sua SpaceX ha lanciato da Cape Canaveral, Florida, il razzo Falcon 9 portando in orbita 60 satelliti Starlink (per un webcast clicca qui).

L'obiettivo è "connettere il mondo con servizi broadband ad alta velocità e affidabili" attraverso una costellazione di satelliti. Stando a quanto spiegato da Musk (che è anche Ceo di Tesla) su Twitter, il carico da 18,5 tonnellate è il più pesante ad essere stato trasportato dalla sua società spaziale. Lo stesso a.d. ha spiegato che serviranno altri sei lanci da 60 satelliti l'uno per avere una attivazione iniziale del servizio internet. Per avere invece una "copertura significativa" serviranno 12 lanci ulteriori.

Il Falcon 9 è atterrato con successo su una 'nave drone' chiamata "Of Course I Still Love You" (Ovviamente ti amo ancora) nell'Oceano Atlantico e sarà riutilizzato per lanci futuri.

Musk non è l'unico a volere offrire connessioni internet satellitari. La rivale Blue Origin di Jeff Bezos (il numero uno di Amazon) e OneWeb (della giapponese SoftBank) puntano a fare altrettanto.